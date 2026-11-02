Стрілянина під час святкування Гелловіну у США забрала життя щонайменше 6 людей, десятки поранені

У США під час вихідних на Гелловін у кількох містах сталися масові стрілянини, внаслідок яких загинули щонайменше 6 людей, а десятки отримали поранення. Найбільше постраждалих зафіксували в Далласі, де протягом трохи більше ніж години пролунали постріли в популярному районі нічного життя. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У Далласі, штат Техас, внаслідок трьох окремих випадків стрілянини загинули 4 людини, ще 15 отримали поранення. Інциденти сталися в районі Діп-Еллум, відомому своїми барами, ресторанами та музичними закладами.

Начальник поліції Далласа Деніел Комо повідомив, що правоохоронці затримали кількох осіб, однак поки не встановили, чи пов'язані між собою всі три випадки стрілянини.

Стрілянина після футбольного матчу та біля університетів

У Бірмінгемі, штат Алабама, одна людина загинула, ще 8 отримали поранення внаслідок двох випадків стрілянини поблизу стадіону "Легіон Філд" після традиційного футбольного матчу Magic City Classic.

За словами мера міста Рендалла Вудфіна, двоє постраждалих перебувають у критичному стані.

Поліція затримала 17-річного підлітка, у якого виявили пістолет із пристроєм для автоматичної стрільби. Водночас правоохоронці поки не висунули йому звинувачень у причетності до цих інцидентів.

Інші інциденти

У Ньюарку, штат Делавер, шестеро людей отримали вогнепальні поранення неподалік кампусу Делаверського університету. Усіх постраждалих госпіталізували.

Повідомлення про стрілянину також надходили з Фейєтвіла в Арканзасі та Блумінгтона в Іллінойсі.

Поліція різних міст продовжує розслідування та встановлює обставини нападів. Інформації про зв'язок між інцидентами немає.

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