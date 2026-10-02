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Американец нашёл алмаз, который может стоить более $1 млн, во время стрима в TikTok

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Военнослужащий резерва ВМС США выкопал в Арканзасе алмаз весом 6,03 карата. Находку оценили более чем в $1 млн.

Американец нашёл алмаз, который может стоить более $1 млн, во время стрима в TikTok

Военнослужащий резерва ВМС США, который более десяти лет просеивает камни в Арканзасе, нашел алмаз весом 6,03 карата, который, по мнению коллекционеров, может стоить более $1 млн. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Подробности

Джек Пирейдин откровенно признается, что его увлечение поиском драгоценных камней никогда не приносило ему денег.

Однако камень, который он вместе с другом выкопал на одном из полей Арканзаса в начале этого года, не был похож ни на что из того, что он находил ранее. Коллекционеры сказали ему, что алмаз может стоить более $1 млн.

Один опытный оценщик заявил, что алмаз такого размера и качества может стоить четверть этой суммы.

Находка произошла во время прямой трансляции поисков Пирейдина в TikTok.

"О Боже! О Боже!" — воскликнул Пирейдин.

Это самый крупный алмаз, найденный в этом году в государственном парке Crater of Diamonds.

С тех пор как бывшая открытая шахта по добыче алмазов в 1972 году стала частью государственного парка, там нашли более 37 000 алмазов.

За $15 посетители парка могут набрать ведро вместимостью пять галлонов с камнями, а все найденные драгоценные камни они могут оставить себе.

Большинство таких находок небольшие и стоят, возможно, несколько сотен долларов.

Самый крупный алмаз, когда-либо найденный в США, — камень весом 40,23 карата под названием Uncle Sam — был найден в этом парке в 1924 году.

По словам сотрудницы парка Сары Бивенс, ежегодно там находят от 400 до 800 алмазов, большинство из которых весят около четверти карата.

Тем не менее встречаются и более крупные камни, отметил заместитель руководителя парка Веймон Кокс.

В 2020 году менеджер банка из Арканзаса нашел в парке алмаз весом 9 каратов. В 2024 году французский турист выкопал там алмаз весом 7 каратов.

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Ольга Розгон

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