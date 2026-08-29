В Вене из музея украли колье, украшенное более чем 600 бриллиантами и стоимостью свыше $4 млн
Киев • УНН
Двое мужчин ограбили музей в Вене и похитили платиновое колье Van Cleef & Arpels. Украшение для египетской королевской семьи насчитывает более 600 бриллиантов.
В Вене начат международный розыск двух мужчин, подозреваемых в краже из Музея прикладного искусства (MAK) платинового колье с более чем 600 бриллиантами. Стоимость украшения, созданного для бывшей королевской семьи Египта, оценивается более чем в $4 млн, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, ограбление произошло в четверг днём. Двое мужчин разбили стеклянную витрину в музее и забрали драгоценность, после чего скрылись в направлении Венского городского парка.
Правоохранители предполагают, что один из грабителей мог иметь при себе огнестрельное оружие. Камеры наблюдения зафиксировали обоих мужчин без масок, и полиция уже обнародовала их фотографии и призвала общественность помочь в розыске.
Колье создали для королевской семьи Египта
Похищенное платиновое колье было частью выставки ювелирного дома Van Cleef & Arpels, которая проходит в Венском музее прикладного искусства и должна продлиться до сентября.
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Украшение в своё время создали для бывшей египетской королевской семьи. Колье украшено более чем 600 бриллиантами, а его стоимость, по предварительным оценкам, превышает $4 млн.
Полиция Вены продолжает поиски подозреваемых и просит всех, кто располагает информацией об их местонахождении или обстоятельствах ограбления, обратиться к правоохранителям.
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