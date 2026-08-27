В Испании из музея за четыре минуты украли золото и артефакты бронзового века

Воры похитили ювелирные изделия и артефакты из одной из важнейших доисторических коллекций золота в музее в испанской провинции Аликанте. пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Сокровище Вильены — это уникальный клад, содержащий почти десять килограммов золота, чаши, бутылки и браслеты, датируемые бронзовым веком.

Полиция всё ещё оценивает точное количество предметов, которые были похищены во время налёта, произошедшего рано утром в пятницу. Музей подтвердил BBC, что среди изъятых предметов были кольца, чаши и браслеты.

Это последнее громкое ограбление европейского музея. В прошлом году воры совершили дерзкое ограбление Лувра в Париже средь бела дня.

Операция в музее Вильены была "чрезвычайно быстрой и чрезвычайно профессиональной", сказал представитель городского совета Вильены.

Городской совет заявил, что ограбление началось с диверсии. Как сообщают испанские СМИ, около 05:15 по местному времени в местном спортивном центре сработала сигнализация, в результате чего полиция сначала прибыла туда.

Затем, около 05:20, сработала сигнализация в музее. Ворам понадобилось всего четыре минуты, чтобы пробраться через музей и покинуть здание до прибытия полицейских.

Мэр Вильены Фульхенсио Сердан заявил, что воры "украли значительную часть сокровищ", в том числе всё золото, сообщает El Pais.

Коллекция музея, датируемая примерно 1000 годом до нашей эры, состоит преимущественно из золотых изделий, однако в ней также есть изделия из серебра, железа и янтаря.

Она состоит из более чем 60 предметов бронзового века, включая 29 браслетов, 11 чаш, три бутылки и другие разнообразные предметы.

Город "опустошён", сказал Сердан. "Они забрали большую часть сокровищ", — добавил он.

"Я даже дрожу. Правда в том, что для тех из нас, кто родом из Вильены, это нас уничтожает. Это часть нашего наследия, нашего богатства", — сказал мэр.

Коллекция была обнаружена в 1963 году археологом Хосе Марией Солером в сосуде, затонувшем в высохшем русле реки в Вильене.

Представитель городского совета Вильены настаивал, что со стороны музея "не было никаких сбоев".

"Все системы безопасности были активированы", — указал он.

Дополнение

В прошлом году произошла серия нападений на европейские музеи. В октябре 2025 года воры средь бела дня ворвались в парижский музей Лувр, похитив ювелирные изделия стоимостью 102 миллиона долларов, прежде чем скрыться на скутерах. Ограбление длилось около восьми минут.

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На прошлой неделе из музея на Сицилии были похищены четыре работы "чрезвычайной ценности" художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины, сообщило министерство культуры Италии.

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Ранее в этом месяце итальянская полиция заявила, что обнаружила картины Ренуара, Сезанна и Матисса стоимостью более 10,4 миллиона долларов, которые были похищены из музея Фонда Маньяни-Рокка недалеко от Пармы.

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