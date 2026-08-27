В Іспанії з музею за чотири хвилини викрали золото і артефакти бронзової доби

Фото: MUVI Villena Museum

Злодії викрали ювелірні вироби та артефакти з однієї з найважливіших доісторичних колекцій золота в музеї в іспанській провінції Аліканте. пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Скарб Вільєни — це унікальний скарб, що містить майже десять кілограмів золота, чаші, пляшки та браслети, що датуються бронзовою добою.

Фото: MUVI Villena Museum

Поліція все ще оцінює точну кількість предметів, які були викрадені під час рейду, який відбувся рано вранці у п'ятницю. Музей підтвердив BBC, що серед вилучених предметів були персні, чаші та браслети.

Це останнє гучне пограбування європейського музею. Минулого року злодії влаштували зухвале пограбування Лувру в Парижі серед білого дня.

Операція в музеї Вільєни була "надзвичайно швидкою та надзвичайно професійною", сказав речник міської ради Вільєни.

Міська рада заявила, що пограбування почалося з диверсії. Як повідомляють іспанські ЗМІ, близько 05:15 за місцевим часом у місцевому спортивному центрі спрацювала сигналізація, внаслідок чого поліція спочатку прибула туди.

Потім, близько 05:20, спрацювала сигналізація в музеї. Злодіям знадобилося лише чотири хвилини, щоб пробратися крізь музей і покинути будівлю, перш ніж прибули поліцейські.

Мер Вільєни Фульхенсіо Сердан заявив, що злодії "вкрали значну частину скарбів", зокрема все золото, повідомляє El Pais.

Колекція музею, яка датується приблизно 1000 роком до нашої ери, складається переважно із золотих виробів, але є також вироби зі срібла, заліза та бурштину.

Вона складається з понад 60 предметів бронзової доби, включаючи 29 браслетів, 11 чаш, три пляшки та інші різноманітні предмети.

Місто "спустошене", сказав Сердан. "Вони забрали більшу частину скарбів", - додав він.

"Я навіть тремчу. Правда в тому, що для тих із нас, з Вільєни, це нас знищує. Це частина нашої спадщини, нашого багатства", – сказав мер.

Колекцію було виявлено в 1963 році археологом Хосе Марією Солером у судні, затонулому у висохлому руслі річки у Вільєні.

Речник міськради Вільєни наполягав, що з боку музею "не було жодного збою".

"Усі системи безпеки були активовані", - вказав він.

Доповнення

Минулого року відбулася серія нападів на європейські музеї. У жовтні 2025 року злодії серед білого дня вдерлися до паризького музею Лувр, вкравши ювелірні вироби вартістю 102 мільйони доларів, перш ніж втекти на скутерах. Пограбування тривало близько восьми хвилин.

У Луврі вперше після пограбування відкрили галерею Аполлона

Минулого тижня з музею на Сицилії було викрадено чотири роботи "надзвичайної цінності" художника епохи Відродження Антонелло да Мессіни, повідомило міністерство культури Італії.

В італійській Мессіні з музею викрали чотири безцінні роботи Антонелло да Мессіни

Раніше цього місяця італійська поліція заявила, що знайшла картини Ренуара, Сезанна та Матісса вартістю понад 10,4 мільйона доларів, які були викрадені з музею Фонду Маньяні-Рокка поблизу Парми.

В Італії з музею викрали картини Ренуара, Сезанна і Матісса на мільйони євро