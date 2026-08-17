В итальянской Мессине из музея похитили четыре бесценные работы Антонелло да Мессины
Киев • УНН
Вечером 15 августа из музея MuMe в Мессине похитили четыре работы Антонелло да Мессины, в частности части полиптиха Сан-Грегорио. Следователи рассматривают версию кражи по заказу коллекционеров.
Вечером 15 августа из Регионального межотраслевого музея Мессины MuMe похитили четыре работы выдающегося итальянского художника XV века Антонелло да Мессины, три из которых являются частями полиптиха Сан-Грегорио. Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.
Детали
Злоумышленники проникли в музей и взломали бронированную витрину, в которой хранилась часть полиптиха. Они вынесли центральную панель с Мадонной, а также две верхние панели с изображениями Архангела Гавриила и Благовещения. Еще две панели со святыми Бенедиктом и Григорием воры оставили на низкой стене во время побега.
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Также похитили двустороннюю табличку Антонелло да Мессины с изображениями Мадонны с младенцем и Христа в пьете. Сигнализация сработала, а камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее, поэтому следователи изучают записи, чтобы установить причастных к краже.
Следствие проверяет версию кражи по заказу
По данным следствия, воры могли хорошо знать расположение экспонатов и особенности музея. Чтобы попасть внутрь, они срезали часть перил возле второго входа, после чего быстро проникли в залы с работами Антонелло да Мессины.
Директор музея Мариза Меркури назвала произошедшее «очень серьезной потерей». Мэр Мессины Федерико Базиле и советник по вопросам культуры Энцо Карузо также заявили о серьезности ограбления.
Следователи рассматривают версию о том, что кража могла быть заранее спланирована и выполнена по заказу коллекционеров. Особое внимание уделяют тому, что злоумышленники забрали именно произведения на дереве, которые сложно случайно выбрать во время быстрого ограбления.
Полиптих Сан-Грегорио считается одной из важнейших работ Антонелло да Мессины, хранившихся в его родной Мессине. Работа входит в недвижимое культурное наследие региона Сицилия с 2013 года. Полиптих получил значительные повреждения во время неудачной реставрации XIX века и землетрясения 1908 года, однако в последующие годы его частично восстановили.
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