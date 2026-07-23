В Лувре впервые после ограбления открыли галерею Аполлона

Галерея Аполлона в Лувре в среду снова открылась для публики впервые после того, как во время драматического ограбления среди бела дня были похищены драгоценности короны на сумму 88 миллионов евро (102 миллиона долларов), пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Публика может осмотреть величественную комнату и полюбоваться ее позолоченными потолками и греческими фресками по пути к Моне Лизе по соседству, но они не увидят никаких королевских драгоценностей или пустых витрин. Коллекции и драгоценности, которые когда-то там выставлялись, были вывезены, на фоне того, как музей заявил, что галерея возвращается к своему первоначальному церемониальному назначению 17-го века.

Похищенные драгоценности остаются необнаруженными девять месяцев спустя.

Бывшие экспонаты галереи будут перенесены в другое место музея, сказал Кристоф Лерибо, директор Лувра. "Это также возможность заново открыть для себя великолепную архитектуру и декор этой галереи", – сказал он.

Лерибо был назначен руководителем Лувра в феврале после того, как предыдущий директор Лоранс де Кар ушла в отставку после октябрьского похищения королевских драгоценностей и ряда неудач, которые подорвали доверие к руководству самого посещаемого музея мира.

"Тот зловещий день, когда были похищены культовые экспонаты, нельзя забыть, и, я считаю, не следует забывать, – сказала министр культуры Франции Катрин Пегар. - Это была травма для всего мира, который в течение нескольких дней выражал свой шок и печаль на всех языках. Это была травма для нас, открытие хрупкости места, которое мы считали незыблемым, и которое, как и многие другие, оказалось уязвимым".

Безопасность в парижском музее усилили благодаря установке новых камер наблюдения и систем защиты от вторжений.

В день ограбления ворам потребовалось менее восьми минут, чтобы проникнуть через окно в галерею Аполлона и похитить драгоценности короны стоимостью 88 миллионов евро. Это произошло во время операции выходного дня, которая потрясла посетителей и выявила вопиющие уязвимости системы безопасности.

Улучшение безопасности является приоритетом десятилетнего плана "Новое Возрождение Лувра", запущенного в прошлом году, стоимость которого оценивается в 800 миллионов евро (933 миллиона долларов) для модернизации инфраструктуры, уменьшения скопления людей и предоставления Моне Лизе отдельной галереи к 2031 году.