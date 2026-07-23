В Лувре впервые после ограбления открыли галерею Аполлона

$44.770.0251.070.03
ukenru
11:09 • 1334 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
10:14 • 6858 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
09:04 • 13133 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
07:28 • 16685 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 23529 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 28153 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 41162 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 80937 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 44221 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 75264 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2.1м/с
33%
745мм
Популярные новости
ООН привлечет 358 млн долларов на зимнюю помощь Украине23 июля, 02:31 • 11896 просмотра
ЕС готовится одобрить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT05:54 • 22683 просмотра
Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - ГенпрокурорVideo07:42 • 20234 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 17053 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 10195 просмотра
публикации
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 80937 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 75264 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 54689 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 64032 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 73233 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Греция
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 10214 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 17069 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 65153 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 55566 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 66212 просмотра
Актуальное
Золото
MIM-104 Patriot
Техника
Фильм
Социальная сеть

В Лувре впервые после ограбления открыли галерею Аполлона

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Галерея Аполлона в Лувре снова открыта для публики после похищения королевских драгоценностей на 88 млн евро. Коллекции вывезли, а музей усилил безопасность после инцидента.

В Лувре впервые после ограбления открыли галерею Аполлона

Галерея Аполлона в Лувре в среду снова открылась для публики впервые после того, как во время драматического ограбления среди бела дня были похищены драгоценности короны на сумму 88 миллионов евро (102 миллиона долларов), пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Публика может осмотреть величественную комнату и полюбоваться ее позолоченными потолками и греческими фресками по пути к Моне Лизе по соседству, но они не увидят никаких королевских драгоценностей или пустых витрин. Коллекции и драгоценности, которые когда-то там выставлялись, были вывезены, на фоне того, как музей заявил, что галерея возвращается к своему первоначальному церемониальному назначению 17-го века.

Похищенные драгоценности остаются необнаруженными девять месяцев спустя.

Бывшие экспонаты галереи будут перенесены в другое место музея, сказал Кристоф Лерибо, директор Лувра. "Это также возможность заново открыть для себя великолепную архитектуру и декор этой галереи", – сказал он.

Лерибо был назначен руководителем Лувра в феврале после того, как предыдущий директор Лоранс де Кар ушла в отставку после октябрьского похищения королевских драгоценностей и ряда неудач, которые подорвали доверие к руководству самого посещаемого музея мира.

"Тот зловещий день, когда были похищены культовые экспонаты, нельзя забыть, и, я считаю, не следует забывать, – сказала министр культуры Франции Катрин Пегар. - Это была травма для всего мира, который в течение нескольких дней выражал свой шок и печаль на всех языках. Это была травма для нас, открытие хрупкости места, которое мы считали незыблемым, и которое, как и многие другие, оказалось уязвимым".

Безопасность в парижском музее усилили благодаря установке новых камер наблюдения и систем защиты от вторжений.

В день ограбления ворам потребовалось менее восьми минут, чтобы проникнуть через окно в галерею Аполлона и похитить драгоценности короны стоимостью 88 миллионов евро. Это произошло во время операции выходного дня, которая потрясла посетителей и выявила вопиющие уязвимости системы безопасности.

Улучшение безопасности является приоритетом десятилетнего плана "Новое Возрождение Лувра", запущенного в прошлом году, стоимость которого оценивается в 800 миллионов евро (933 миллиона долларов) для модернизации инфраструктуры, уменьшения скопления людей и предоставления Моне Лизе отдельной галереи к 2031 году.

Юлия Шрамко

КультураНовости Мира
Теракт
Золото
Лувр
Франция