У Відні з музею викрали прикрашене понад 600 діамантами кольє вартістю понад $4 млн
Київ • УНН
Двоє чоловіків пограбували музей у Відні та викрали платинове кольє Van Cleef & Arpels. Прикраса для єгипетської королівської родини має понад 600 діамантів.
У Відні розпочали міжнародний розшук двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні з Музею прикладного мистецтва (MAK) платинового кольє з понад 600 діамантами. Вартість прикраси, створеної для колишньої королівської родини Єгипту, оцінюють у понад $4 млн, повідомляє BBC, пише УНН.
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За даними поліції, пограбування сталося у четвер вдень. Двоє чоловіків розбили скляну вітрину в музеї та забрали коштовність, після чого втекли у напрямку Віденського міського парку.
Правоохоронці припускають, що один із грабіжників міг мати при собі вогнепальну зброю. Камери спостереження зафіксували обох чоловіків без масок, і поліція вже оприлюднила їхні фотографії та закликала громадськість допомогти з розшуком.
Кольє створили для королівської родини Єгипту
Викрадене платинове кольє було частиною виставки ювелірного дому Van Cleef & Arpels, яка проходить у Віденському музеї прикладного мистецтва та має тривати до вересня.
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Прикрасу свого часу створили для колишньої єгипетської королівської родини. Кольє оздоблене більш ніж 600 діамантами, а його вартість, за попередніми оцінками, перевищує $4 млн.
Поліція Відня продовжує пошуки підозрюваних та просить усіх, хто володіє інформацією про їхнє місцеперебування або обставини пограбування, звернутися до правоохоронців.
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