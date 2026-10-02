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MIM-104 Patriot
Financial Times

Американець знайшов діамант, який може коштувати понад $1 млн, під час стріму в TikTok

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Військовослужбовець резерву ВМС США викопав в Арканзасі діамант вагою 6,03 карата. Знахідку оцінили більш ніж у $1 млн.

Американець знайшов діамант, який може коштувати понад $1 млн, під час стріму в TikTok

Військовослужбовець резерву ВМС США, який понад десяток років просіює каміння в Арканзасі, знайшов діамант вагою 6,03 карата, який, на думку колекціонерів, може коштувати понад $1 млн. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

Джек Пірейдін відверто зізнається, що його захоплення пошуком дорогоцінних каменів ніколи не приносило йому грошей.

Однак камінь, який він разом із другом викопав на одному з полів Арканзасу на початку цього року, не був схожий на все, що він знаходив раніше. Колекціонери сказали йому, що діамант може коштувати понад $1 млн.

Один досвідчений оцінювач заявив, що діамант такого розміру та якості може коштувати чверть цієї суми.

Знахідка сталася під час прямої трансляції пошуків Пірейдіна в TikTok.

"О Боже! О Боже!" — вигукнув Пірейдін.

Це найбільший діамант, знайдений цього року в державному парку Crater of Diamonds.

Відтоді як колишня відкрита шахта з видобутку діамантів у 1972 році стала частиною державного парку, там знайшли понад 37 000 діамантів.

За $15 відвідувачі парку можуть набрати відро місткістю п’ять галонів із камінням, а всі знайдені дорогоцінні камені вони можуть залишити собі.

Більшість таких знахідок невеликі й коштують, можливо, кількасот доларів.

Найбільший діамант, коли-небудь знайдений у США, — камінь вагою 40,23 карата під назвою Uncle Sam — був знайдений у цьому парку в 1924 році.

За словами співробітниці парку Сари Бівенс, щороку там знаходять від 400 до 800 діамантів, більшість із яких важать близько чверті карата.

Втім, трапляються й більші камені, зазначив заступник керівника парку Веймон Кокс.

У 2020 році менеджер банку з Арканзасу знайшов у парку діамант вагою 9 каратів. У 2024 році французький турист викопав там діамант вагою 7 каратів.

У Відні з музею викрали прикрашене понад 600 діамантами кольє вартістю понад $4 млн29.08.26, 06:36 • 7511 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Арканзас
TikTok
Сполучені Штати Америки