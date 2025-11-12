Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder

Партнерская компания Marriott – сеть Sonder, специализировавшаяся на краткосрочной аренде апартаментов, объявила о банкротстве. Из-за этого гостей отелей по всему миру внезапно выселили посреди пребывания, а их вещи в некоторых случаях оказались в коридорах или полиэтиленовых пакетах.

Детали

Компания Sonder, которую когда-то оценивали более чем в 1 миллиард долларов и считали конкурентом Airbnb, в понедельник подала заявление о ликвидации по главе 7 после того, как Marriott International разорвала с ней лицензионное соглашение. Это вынудило компанию немедленно прекратить работу.

Партнерство между Marriott и Sonder было заключено в 2024 году – тогда компания сменила бренд на Sonder by Marriott Bonvoy, что позволяло бронировать ее номера через сайт Marriott. Однако, как сообщается, между компаниями возникли технические трудности с интеграцией систем бронирования, что привело к "резкому падению доходов".

Исполняющая обязанности генерального директора Sonder Дженис Сирс заявила:

Мы опустошены тем, что достигли точки, когда ликвидация является единственным жизнеспособным путем вперед

Закрытие Sonder вызвало хаос среди клиентов в городах от Бостона до Дубая. В воскресенье многие гости получили сообщения о необходимости немедленно освободить свои номера – даже те, кто имел бронирование еще на несколько дней.

Пользовательница TikTok Эйвери из Эдмонтона поделилась видео, где она тянет чемодан по снегу в Монреале, написав:

Пытаюсь сохранить самообладание, таща свой багаж после того, как отели Marriott и Sonder расстались в случайное воскресенье

Еще одна пара, Минджун и Кевин, рассказали, что их "выгнали из бронирования в отеле Sonder в Нью-Йорке", которое они делали через Marriott. Кейтлин Каралле в соцсети X отметила:

Получила сообщение о выселении менее чем за 24 часа. Мне повезло, потому что моя поездка закончилась сегодня, но что делают другие?

63-летний бизнесмен Пол Страк из Арканзаса рассказал, что, вернувшись в свою квартиру в Бостоне, нашел свои вещи упакованными в коридоре:.

Они забрали все – одежду, компьютеры, электронику. Кое-что положили в чемоданы, кое-что – в полиэтиленовые пакеты

Стив Макгроу, имеющий элитный статус в программе Marriott Bonvoy, сообщил, что его и жену выселили посреди 17-дневного пребывания в Нью-Йорке.

Нам пришлось потратить еще несколько тысяч долларов, чтобы найти новое место. Это было очень разрушительно – сказал он.

Банкротство Sonder и разрыв партнерства с Marriott привели к масштабному беспорядку в отелях по всему миру. Гости остались без жилья посреди путешествий, а работники – без работы. Marriott пока не обнародовала публичных объяснений, а представители Sonder заявили, что ликвидация – единственный выход из финансового кризиса.

Напомним

Европейские отели подали коллективный иск против Booking.com из-за принудительной ценовой политики с 2004 по 2024 годы. Иск поддержали более 30 национальных гостиничных ассоциаций, дело будут рассматривать в Нидерландах.