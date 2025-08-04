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Понад 10 000 готелів вимагають компенсації від Booking.com

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Європейські готелі подали колективний позов проти Booking.com через примусову цінову політику з 2004 по 2024 роки. Позов підтримали понад 30 національних готельних асоціацій, справу розглядатимуть у Нідерландах.

Понад 10 000 готелів вимагають компенсації від Booking.com

Європейські готелі подали колективний позов проти туристичного онлайн-порталу у зв'язку з примусовою ціновою політикою в період з 2004 по 2024 роки. 

Передає УНН із посиланням на RTL Television.

Деталі

Понад 10 000 європейських готелів подали колективний позов проти туристичного онлайн-порталу Booking.com з метою отримати компенсацію за період з 2004 до 2024 року, під час якого готелям не дозволялося пропонувати номери на власних сайтах дешевше, ніж на Booking com.

Підставою для позову стала постанова Європейського суду від 2024 року, згідно з яким пункт про найкращу ціну є незаконним; платформи можуть працювати без таких правил.

"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT11.04.25, 16:28 • 12017 переглядiв

За рішенням суду пункти про "найкращу ціну" було видалено у Європі, після прийняття Закону про європейські цифрові ринки 2024 року.

Коментар

Європейські готельєри тривалий час страждали від несправедливих умов і завищених витрат

- каже президент Європейського альянсу готельєрів Hotrec Александрос Васілікос.

Доповнення

Справу розглядатимуть у Нідерландах, де розташована штаб-квартира Booking com. Позов підтримали понад 30 національних готельних асоціацій, включно з німецькою IHA.

Нагадаємо

Згідно зі звітом Deutsche Bank, орендна плата за трикімнатну квартиру в центрах європейських міст продовжує зростати, при цьому лише п'ять міст мають середню вартість нижче 2000 євро.

Airbnb піддали критиці через ідею "змусити туристів битися як гладіатори" у Колізеї17.11.24, 14:22 • 114255 переглядiв

Ігор Тележніков

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