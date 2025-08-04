Понад 10 000 готелів вимагають компенсації від Booking.com
Київ • УНН
Європейські готелі подали колективний позов проти Booking.com через примусову цінову політику з 2004 по 2024 роки. Позов підтримали понад 30 національних готельних асоціацій, справу розглядатимуть у Нідерландах.
Європейські готелі подали колективний позов проти туристичного онлайн-порталу у зв'язку з примусовою ціновою політикою в період з 2004 по 2024 роки.
Передає УНН із посиланням на RTL Television.
Деталі
Понад 10 000 європейських готелів подали колективний позов проти туристичного онлайн-порталу Booking.com з метою отримати компенсацію за період з 2004 до 2024 року, під час якого готелям не дозволялося пропонувати номери на власних сайтах дешевше, ніж на Booking com.
Підставою для позову стала постанова Європейського суду від 2024 року, згідно з яким пункт про найкращу ціну є незаконним; платформи можуть працювати без таких правил.
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Коментар
Європейські готельєри тривалий час страждали від несправедливих умов і завищених витрат
Доповнення
Справу розглядатимуть у Нідерландах, де розташована штаб-квартира Booking com. Позов підтримали понад 30 національних готельних асоціацій, включно з німецькою IHA.
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