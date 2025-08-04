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Более 10 000 отелей требуют компенсации от Booking.com

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Европейские отели подали коллективный иск против Booking.com из-за принудительной ценовой политики с 2004 по 2024 годы. Иск поддержали более 30 национальных гостиничных ассоциаций, дело будет рассматриваться в Нидерландах.

Более 10 000 отелей требуют компенсации от Booking.com

Европейские отели подали коллективный иск против туристического онлайн-портала в связи с принудительной ценовой политикой в период с 2004 по 2024 годы. 

Передает УНН со ссылкой на RTL Television.

Детали

Более 10 000 европейских отелей подали коллективный иск против туристического онлайн-портала Booking.com с целью получить компенсацию за период с 2004 до 2024 года, во время которого отелям не разрешалось предлагать номера на собственных сайтах дешевле, чем на Booking com.

Основанием для иска стало постановление Европейского суда от 2024 года, согласно которому пункт о лучшей цене является незаконным; платформы могут работать без таких правил.

"Чрезмерный" туризм vs доступность жилья: жители самых популярных городов призывают ограничить краткосрочную аренду - FT11.04.25, 16:28 • 12017 просмотров

По решению суда пункты о "лучшей цене" были удалены в Европе, после принятия Закона о европейских цифровых рынках 2024 года.

Комментарий

Европейские отельеры долгое время страдали от несправедливых условий и завышенных расходов

- говорит президент Европейского альянса отельеров Hotrec Александрос Василикос.

Дополнение

Дело будет рассматриваться в Нидерландах, где расположена штаб-квартира Booking com. Иск поддержали более 30 национальных гостиничных ассоциаций, включая немецкую IHA.

Напомним

Согласно отчету Deutsche Bank, арендная плата за трехкомнатную квартиру в центрах европейских городов продолжает расти, при этом только пять городов имеют среднюю стоимость ниже 2000 евро.

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее17.11.24, 14:22 • 114255 просмотров

Игорь Тележников

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