Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

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Киев  •  УНН

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Airbnb заплатила 1,5 млн долларов за аренду Колизея для проведения «Гладиаторского опыта» в мае 2025 года. Проект вызвал возмущение местных жителей, которые обвиняют власти в чрезмерной коммерциализации исторической достопримечательности.

В Италии наблюдается общественное возмущение относительно выданного госадминистрацией Колизея разрешения американской компании Airbnb на аренду памятника архитектуры Древнего Рима, с целью двухдневной рекламы.

Передает УНН с ссылкой на Wired и Spiegel.

Детали

Интернет-провайдер жилья Airbnb арендовал у итальянского государства Колизей на два вечера за 1,5 миллиона долларов (более 1,4 миллиона евро), чтобы

Провести пиар-акцию под названием "Гладиаторский опыт".

Это мероприятие должно состояться 7 и 8 мая 2025 года: ожидается, что оно позволит 16 участникам, разделенным на восемь пар, полностью погрузиться в атмосферу Древнего Рима. Мероприятие бесплатное, но требует бронирования через сайт Airbnb.

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Но проектом американской компании возмущены местные общественные инициативы.

Первоначальное возмущение переросло в настоящее восстание против гладиаторов Airbnb - сейчас государственную администрацию Колизея обвиняют в предательстве всех обещаний упорядочить массовый туризм.

Ассоциация жителей исторического центра Рима, называет пиар-спектакль Airbnb "позорным", потому что он "способствует уничтожению истории и человеческих жизней".

Другие жалуются на коммерциализацию объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Мы не Диснейленд, мы - Рим", - протестует также секретарь римской полиции Энцо Фоски, который обвиняет Airbnb в том, что, по его словам, „завладев историческим центром, полностью исказив его и превратив в большой туристический парк, теперь хочет высмеять Колизей".

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Airbnb утверждает, что хочет улучшить культурное наследие Европы - проекта, в рамках которого платформа уже инвестировала почти 10 миллионов евро в реставрацию и пожертвования. Соглашение фактически будет служить Колизею для реконструкции его музейной территории.

Справка

Знаменитый Колизей в Риме - один из величайших памятников культуры.   Амфитеатр Флавия (как его называли древние римляне) был построен в 80 году н. э. Колизей действовал с 80 по 404 годы, преимущественно как место гладиаторских боев, зрелищных битв с животными и публичных казней.

Кроме гладиаторских боев в Колизее проводились и бои морские. Это было удивительное шоу, для которого затапливали арену и использовали детальные реконструкции военных кораблей. Подготовка требовала больших вложений и размаха, поэтому проводили морские бои только в Колизее.

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Около 8 веков Колизей был заброшен и разрушался. Из него брали строительные материалы для других зданий. До сих пор мрамор и некоторые камни амфитеатра украшают Собор Святого Петра, Латеранскую базилику, Палаццо Венеция.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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