Орендна плата в центрах міст Європи: де можна зекономити

Захопливі ціни на оренду житла в центрах міст по всій Європі продовжують зростати, і лише у п'яти європейських містах середня орендна плата за трикімнатну квартиру нижча за дві тисячі євро. Про це повідомляє Euronews з посиланням на новий звіт Deutsche Bank, пише УНН.

Деталі

Ціни на оренду по всьому блоку продовжують зростати, найбільший стрибок витрат за останні п'ять років був зафіксований у Південній та Східній Європі. У звіті Deutsche Bank було ретельно розглянуто 67 міст світу, серед них 28 міст Європи.

За даними Євростату, ціни на житло зросли на 27,3% між першими кварталами 2020 та 2025 років, тоді як орендна плата зросла на 12,5% з червня 2020 року по червень 2025 року. Але цей звіт вказує на те, що зростання орендної плати в центрах міст було значно більшим, ніж цей середній показник.

Отже, станом на 2025 рік, які європейські міста мають найдорожчу орендну плату? Де орендна плата найдоступніша? А які міста зазнали найбільшого зростання з 2020 року?

Афіни – найдешевше, Лондон – найдорожче

У 2025 році щомісячна орендна плата за трикімнатну квартиру в центрі 28 міст Європи коливається від 1080 євро в Афінах до 5088 євро (або 4278 фунтів стерлінгів) у Лондоні. Європейські міста можна розділити на три категорії за рівнем орендної плати:

Орендна плата понад 3000 євро

Після Лондона найдорожчими місцями для оренди в Європі є Цюрих, Женева та Амстердам, усі вище 3800 євро. Швейцарські міста є найдорожчими, з орендною платою понад 4250 євро. Дублін, Люксембург, Париж, Копенгаген та Мюнхен також мають високу орендну плату, усі вище трьох тисяч євро. Ці міста є великими фінансовими, політичними або міжнародними центрами, що стимулює високий попит на житло.

У США на оренду житла витрачають тижневу зарплату, а в деяких містах - дохід за два тижні

Орендна плата від 2000 до 3000 євро

Кілька добре розвинених міст мають середню орендну плату від двох до трьох тисяч євро. Мілан, Единбург та Лісабон знаходяться на вищому кінці цього діапазону.

Мадрид, Стокгольм, Берлін, Франкфурт і Барселона трохи доступніші, із середньою орендною платою близько 2500 євро.

Бірмінгем, Брюссель, Відень і Прага ближчі до 2100 євро. Ці міста пропонують відносно нижчу вартість проживання порівняно з містами вищого рівня.

Орендна плата нижче 2000 євро

Лише п'ять європейських міст мають середню орендну плату нижче двох тисяч євро. Окрім Афін, де вона найнижча, до них належать Будапешт (1225 євро), Стамбул (1614 євро), Варшава (1881 євро) та Гельсінкі (1928 євро).

Ці цифри показують, що Західна та Північна Європа мають найвищу орендну плату. Сильна економіка, високий рівень життя та дефіцит житла є ключовими факторами в цих містах. Південна та Центральна Європа мають більш змішаний рівень орендної плати, тоді як Східна та Південно-Східна Європа залишаються найдоступнішими.

Доповнення

Ринок нерухомості Дубая зафіксував рекордні 117 мільярдів доларів транзакцій у першій половині 2025 року, що є найвищим показником в історії емірату. Цей сплеск обумовлений стратегічним плануванням, зростанням довіри інвесторів та гнучкою екосистемою, що приваблює міжнародний та місцевий капітал.