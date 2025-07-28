Арендная плата в центрах городов Европы: где можно сэкономить

Захватывающие цены на аренду жилья в центрах городов по всей Европе продолжают расти, и только в пяти европейских городах средняя арендная плата за трехкомнатную квартиру ниже двух тысяч евро. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на новый отчет Deutsche Bank, пишет УНН.

Детали

Цены на аренду по всему блоку продолжают расти, самый большой скачок расходов за последние пять лет был зафиксирован в Южной и Восточной Европе. В отчете Deutsche Bank было тщательно рассмотрено 67 городов мира, среди них 28 городов Европы.

По данным Евростата, цены на жилье выросли на 27,3% между первыми кварталами 2020 и 2025 годов, тогда как арендная плата выросла на 12,5% с июня 2020 года по июнь 2025 года. Но этот отчет указывает на то, что рост арендной платы в центрах городов был значительно больше, чем этот средний показатель.

Итак, по состоянию на 2025 год, какие европейские города имеют самую дорогую арендную плату? Где арендная плата самая доступная? А какие города испытали наибольший рост с 2020 года?

Афины – дешевле всего, Лондон – дороже всего

В 2025 году ежемесячная арендная плата за трехкомнатную квартиру в центре 28 городов Европы колеблется от 1080 евро в Афинах до 5088 евро (или 4278 фунтов стерлингов) в Лондоне. Европейские города можно разделить на три категории по уровню арендной платы:

Арендная плата более 3000 евро

После Лондона самыми дорогими местами для аренды в Европе являются Цюрих, Женева и Амстердам, все выше 3800 евро. Швейцарские города являются самыми дорогими, с арендной платой более 4250 евро. Дублин, Люксембург, Париж, Копенгаген и Мюнхен также имеют высокую арендную плату, все выше трех тысяч евро. Эти города являются крупными финансовыми, политическими или международными центрами, что стимулирует высокий спрос на жилье.

В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах - доход за две недели

Арендная плата от 2000 до 3000 евро

Несколько хорошо развитых городов имеют среднюю арендную плату от двух до трех тысяч евро. Милан, Эдинбург и Лиссабон находятся на более высоком конце этого диапазона.

Мадрид, Стокгольм, Берлин, Франкфурт и Барселона немного доступнее, со средней арендной платой около 2500 евро.

Бирмингем, Брюссель, Вена и Прага ближе к 2100 евро. Эти города предлагают относительно более низкую стоимость проживания по сравнению с городами более высокого уровня.

Арендная плата ниже 2000 евро

Только пять европейских городов имеют среднюю арендную плату ниже двух тысяч евро. Кроме Афин, где она самая низкая, к ним относятся Будапешт (1225 евро), Стамбул (1614 евро), Варшава (1881 евро) и Хельсинки (1928 евро).

Эти цифры показывают, что Западная и Северная Европа имеют самую высокую арендную плату. Сильная экономика, высокий уровень жизни и дефицит жилья являются ключевыми факторами в этих городах. Южная и Центральная Европа имеют более смешанный уровень арендной платы, тогда как Восточная и Юго-Восточная Европа остаются самыми доступными.

Дополнение

Рынок недвижимости Дубая зафиксировал рекордные 117 миллиардов долларов транзакций в первой половине 2025 года, что является самым высоким показателем в истории эмирата. Этот всплеск обусловлен стратегическим планированием, ростом доверия инвесторов и гибкой экосистемой, привлекающей международный и местный капитал.