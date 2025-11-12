Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20641 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50188 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46751 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50072 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47927 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43937 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59869 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62882 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132016 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Графіки відключень електроенергії
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50729 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69555 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45824 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65153 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132015 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грам
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13235 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23070 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22554 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61800 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62013 перегляди
Київ • УНН

 • 22555 перегляди

Мережа Sonder, партнер Marriott, оголосила про банкрутство, що призвело до раптового виселення гостей по всьому світу. Їхні речі опинилися в коридорах або поліетиленових пакетах.

Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder

Партнерська компанія Marriott – мережа Sonder, що спеціалізувалася на короткостроковій оренді апартаментів, оголосила про банкрутство. Через це гостей готелів по всьому світу раптово виселили посеред перебування, а їхні речі в деяких випадках опинилися в коридорах або поліетиленових пакетах.

Про це повідомляє Daily Mail передає УНН.

Деталі

Компанія Sonder, яку колись оцінювали більш ніж у 1 мільярд доларів і вважали конкурентом Airbnb, у понеділок подала заяву про ліквідацію за главою 7 після того, як Marriott International розірвала з нею ліцензійну угоду. Це змусило компанію негайно припинити роботу.

Партнерство між Marriott і Sonder було укладено у 2024 році – тоді компанія змінила бренд на Sonder by Marriott Bonvoy, що дозволяло бронювати її номери через сайт Marriott. Однак, як повідомляється, між компаніями виникли технічні труднощі з інтеграцією систем бронювання, що призвело до "різкого падіння доходів".

Виконуюча обов’язки генерального директора Sonder Дженіс Сірс заявила:

Ми спустошені тим, що досягли точки, коли ліквідація є єдиним життєздатним шляхом вперед

Закриття Sonder спричинило хаос серед клієнтів у містах від Бостона до Дубая. У неділю багато гостей отримали повідомлення про необхідність негайно звільнити свої номери – навіть ті, хто мав бронювання ще на кілька днів.

Користувачка TikTok Ейвері з Едмонтона поділилася відео, де вона тягне валізу снігом у Монреалі, написавши:

Намагаюся зберегти самовладання, тягнучи свій багаж після того, як готелі Marriott та Sonder розлучилися у випадкову неділю

Ще одна пара, Мінджун і Кевін, розповіли, що їх "вигнали з бронювання в готелі Sonder у Нью-Йорку", яке вони робили через Marriott. Кейтлін Каралле у соцмережі X зазначила:

Отримала повідомлення про виселення менш ніж за 24 години. Мені пощастило, бо моя поїздка закінчилася сьогодні, але що роблять інші?

63-річний бізнесмен Пол Страк із Арканзасу розповів, що, повернувшись до своєї квартири в Бостоні, знайшов свої речі запакованими в коридорі:.

Вони забрали все – одяг, комп’ютери, електроніку. Дещо поклали у валізи, дещо – у поліетиленові пакети

Стів Макгроу, який має елітний статус у програмі Marriott Bonvoy, повідомив, що його та дружину виселили посеред 17-денного перебування в Нью-Йорку.

Нам довелося витратити ще кілька тисяч доларів, щоб знайти нове місце. Це було дуже руйнівно

– сказав він.

Банкрутство Sonder і розрив партнерства з Marriott призвели до масштабного безладу в готелях по всьому світу. Гості залишилися без житла посеред подорожей, а працівники – без роботи. Marriott поки не оприлюднила публічних пояснень, а представники Sonder заявили, що ліквідація – єдиний вихід із фінансової кризи.

Нагадаємо

Європейські готелі подали колективний позов проти Booking.com через примусову цінову політику з 2004 по 2024 роки. Позов підтримали понад 30 національних готельних асоціацій, справу розглядатимуть у Нідерландах. 

Алла Кіосак

