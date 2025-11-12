Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder

Партнерська компанія Marriott – мережа Sonder, що спеціалізувалася на короткостроковій оренді апартаментів, оголосила про банкрутство. Через це гостей готелів по всьому світу раптово виселили посеред перебування, а їхні речі в деяких випадках опинилися в коридорах або поліетиленових пакетах.

Про це повідомляє Daily Mail передає УНН.

Деталі

Компанія Sonder, яку колись оцінювали більш ніж у 1 мільярд доларів і вважали конкурентом Airbnb, у понеділок подала заяву про ліквідацію за главою 7 після того, як Marriott International розірвала з нею ліцензійну угоду. Це змусило компанію негайно припинити роботу.

Партнерство між Marriott і Sonder було укладено у 2024 році – тоді компанія змінила бренд на Sonder by Marriott Bonvoy, що дозволяло бронювати її номери через сайт Marriott. Однак, як повідомляється, між компаніями виникли технічні труднощі з інтеграцією систем бронювання, що призвело до "різкого падіння доходів".

Виконуюча обов’язки генерального директора Sonder Дженіс Сірс заявила:

Ми спустошені тим, що досягли точки, коли ліквідація є єдиним життєздатним шляхом вперед

Закриття Sonder спричинило хаос серед клієнтів у містах від Бостона до Дубая. У неділю багато гостей отримали повідомлення про необхідність негайно звільнити свої номери – навіть ті, хто мав бронювання ще на кілька днів.

Користувачка TikTok Ейвері з Едмонтона поділилася відео, де вона тягне валізу снігом у Монреалі, написавши:

Намагаюся зберегти самовладання, тягнучи свій багаж після того, як готелі Marriott та Sonder розлучилися у випадкову неділю

Ще одна пара, Мінджун і Кевін, розповіли, що їх "вигнали з бронювання в готелі Sonder у Нью-Йорку", яке вони робили через Marriott. Кейтлін Каралле у соцмережі X зазначила:

Отримала повідомлення про виселення менш ніж за 24 години. Мені пощастило, бо моя поїздка закінчилася сьогодні, але що роблять інші?

63-річний бізнесмен Пол Страк із Арканзасу розповів, що, повернувшись до своєї квартири в Бостоні, знайшов свої речі запакованими в коридорі:.

Вони забрали все – одяг, комп’ютери, електроніку. Дещо поклали у валізи, дещо – у поліетиленові пакети

Стів Макгроу, який має елітний статус у програмі Marriott Bonvoy, повідомив, що його та дружину виселили посеред 17-денного перебування в Нью-Йорку.

Нам довелося витратити ще кілька тисяч доларів, щоб знайти нове місце. Це було дуже руйнівно – сказав він.

Банкрутство Sonder і розрив партнерства з Marriott призвели до масштабного безладу в готелях по всьому світу. Гості залишилися без житла посеред подорожей, а працівники – без роботи. Marriott поки не оприлюднила публічних пояснень, а представники Sonder заявили, що ліквідація – єдиний вихід із фінансової кризи.

