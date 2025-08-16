В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов

$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 августа, 23:06 • 79101 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 102701 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 67915 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 64086 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 59405 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 112440 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 195908 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 85785 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 178086 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 57180 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
65%
752мм
Популярные новости
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 19344 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон15 августа, 23:40 • 16667 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo01:12 • 24176 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 64058 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52 • 11103 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 195908 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 171418 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 178086 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 193716 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 278133 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Джордж Буш-младший
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 222 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 8608 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 120195 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 200921 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 145947 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Мишерри Фокс из Нью-Йорка нашла белый бриллиант весом 2,30 карата в парке Crater of Diamonds в Арканзасе. Камень стоимостью 27 000 долларов будет использован для ее обручального кольца, что позволит сэкономить средства на свадьбу.

В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов

31-летняя Мишерри Фокс из Нью-Йорка во время посещения государственного парка Crater of Diamonds в Арканзасе нашла белый бриллиант весом 2,30 карата. В этом парке, на месте бывшего вулканического кратера, посетителям разрешается забирать себе любые найденные драгоценные камни.

Передает УНН со ссылкой на телеканалы FoxNews и ABC7 и издание T-Online.

Детали

Мишерри Фокс несколько недель искала в государственном парке "Crater of Diamonds" (Кратер бриллиантов) в Арканзасе драгоценные камни. Наконец, удача улыбнулась ей - 31-летняя жительница Нью-Йорка нашла белый бриллиант весом 2,30 карата. Теперь она будет использовать его в своем обручальном кольце.

Справка

"Кратер бриллиантов" является частью эродированной поверхности древнего вулканического кратера. Участок расположен на площади 37,5 акров, на месте бывшего вулканического кратера. Власти разрешают посетителям забирать себе любые найденные драгоценные камни.

С начала 20-го века там было зарегистрировано более 75 000 драгоценных камней. Только в 2025 году было насчитано 366 штук, 11 из которых весили более одного карата.

История мечты

Два года назад Мишерри Фокс решила самостоятельно найти бриллиант для своего обручального кольца. В июле она поехала в "Кратер бриллиантов" в Мерфрисборо.

Я была готова поехать в любую точку мира, чтобы достичь своей цели. Я провела исследование и выяснила, что единственное место в мире, где это возможно, находится прямо у нашего дома, в Арканзасе

- рассказала она недавно в интервью парку.

Жених 31-летней женщины даже согласился подождать с помолвкой, пока Фокс не найдет то, что ищет. Она выделила на свой замысел три недели. Около 11 часов 29 июля, в последний день пребывания в парке, Фокс шла вдоль ручья на территории парка площадью 37,5 гектаров, когда увидела что-то блестящее у своих ног. Она подумала, что это может быть блестящая, покрытая росой паутина, и толкнула ее ногой.

Фокс поняла, что это очень блестящий камень.

Поскольку я никогда раньше не держала в руках настоящий бриллиант, я не была уверена, но это был "самый бриллиантовый бриллиант", который я когда-либо видела

- сообщила она.

Экономия на камне для обручального кольца поможет еще лучше провести свадьбу

В США средняя стоимость обручального кольца составляет около 5500 долларов, а расходы на свадьбу могут превышать 26 000 долларов и даже достигать 58 000 долларов в районе Нью-Йорка.

Таким образом, Фокс и ее партнер, благодаря находке, смогут потратить часть бюджета на другие вещи для празднования.

Есть что-то символическое в том, чтобы решать проблемы с помощью денег, но иногда деньги в браке заканчиваются. Надо быть готовым и способным решать эти проблемы тяжелым трудом

- указывая на настойчивость в своих поисках, подчеркнула Мишерри Фокс.

Итак, находка молодой женщины из Нью-Йорка была оценена в 27 000 долларов США и будет использована для изготовления ее обручального кольца.

Напомним

В Германии обнаружен клад из почти 3000 римских монет III века н.э. за пределами границ империи. Находка сделана в горах Вестервальд, далеко от известных поселений того времени, что вызывает вопросы у ученых.

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
Доллар США
Арканзас
Фокс Ньюс
Нью-Йорк
Германия
Соединённые Штаты