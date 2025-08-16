В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов

31-летняя Мишерри Фокс из Нью-Йорка во время посещения государственного парка Crater of Diamonds в Арканзасе нашла белый бриллиант весом 2,30 карата. В этом парке, на месте бывшего вулканического кратера, посетителям разрешается забирать себе любые найденные драгоценные камни.

Передает УНН со ссылкой на телеканалы FoxNews и ABC7 и издание T-Online.

Детали

Мишерри Фокс несколько недель искала в государственном парке "Crater of Diamonds" (Кратер бриллиантов) в Арканзасе драгоценные камни. Наконец, удача улыбнулась ей - 31-летняя жительница Нью-Йорка нашла белый бриллиант весом 2,30 карата. Теперь она будет использовать его в своем обручальном кольце.

Справка

"Кратер бриллиантов" является частью эродированной поверхности древнего вулканического кратера. Участок расположен на площади 37,5 акров, на месте бывшего вулканического кратера. Власти разрешают посетителям забирать себе любые найденные драгоценные камни.

С начала 20-го века там было зарегистрировано более 75 000 драгоценных камней. Только в 2025 году было насчитано 366 штук, 11 из которых весили более одного карата.

История мечты

Два года назад Мишерри Фокс решила самостоятельно найти бриллиант для своего обручального кольца. В июле она поехала в "Кратер бриллиантов" в Мерфрисборо.

Я была готова поехать в любую точку мира, чтобы достичь своей цели. Я провела исследование и выяснила, что единственное место в мире, где это возможно, находится прямо у нашего дома, в Арканзасе - рассказала она недавно в интервью парку.

Жених 31-летней женщины даже согласился подождать с помолвкой, пока Фокс не найдет то, что ищет. Она выделила на свой замысел три недели. Около 11 часов 29 июля, в последний день пребывания в парке, Фокс шла вдоль ручья на территории парка площадью 37,5 гектаров, когда увидела что-то блестящее у своих ног. Она подумала, что это может быть блестящая, покрытая росой паутина, и толкнула ее ногой.

Фокс поняла, что это очень блестящий камень.

Поскольку я никогда раньше не держала в руках настоящий бриллиант, я не была уверена, но это был "самый бриллиантовый бриллиант", который я когда-либо видела - сообщила она.

Экономия на камне для обручального кольца поможет еще лучше провести свадьбу

В США средняя стоимость обручального кольца составляет около 5500 долларов, а расходы на свадьбу могут превышать 26 000 долларов и даже достигать 58 000 долларов в районе Нью-Йорка.

Таким образом, Фокс и ее партнер, благодаря находке, смогут потратить часть бюджета на другие вещи для празднования.

Есть что-то символическое в том, чтобы решать проблемы с помощью денег, но иногда деньги в браке заканчиваются. Надо быть готовым и способным решать эти проблемы тяжелым трудом - указывая на настойчивость в своих поисках, подчеркнула Мишерри Фокс.

Итак, находка молодой женщины из Нью-Йорка была оценена в 27 000 долларов США и будет использована для изготовления ее обручального кольца.

Напомним

