У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів

31-річна Мішеррі Фокс з Нью-Йорка отримала під час відвідування державного парку Crater of Diamonds в Арканзасі вона знайшла білий діамант вагою 2,30 карата. У цьому парку, на місці колишнього вулканічного кратера, відвідувачам забирати собі будь-які знайдені дорогоцінні камені.

Деталі

Мішеррі Фокс кілька тижнів шукала у державному парку "Crater of Diamonds" (Кратер діамантів) в Арканзасі дорогоцінні каміння. Врешті успіх усміхнувся їй - 31-річна мешканка Нью-Йорка знайшла білий діамант вагою 2,30 карата. Тепер вона використовуватиме його у своїй обручці.

Довідка

"Кратер діамантів" є частиною еродованої поверхні стародавнього вулканічного кратера. Ділянку розташовано на площі 37,5 акрів, на місці колишнього вулканічного кратера. Влада дозволяє відвідувачам забирати собі будь-які знайдені дорогоцінні камені.

З початку 20-го століття там було зареєстровано понад 75 000 дорогоцінних каменів. Тільки у 2025 році було нараховано 366 штук, 11 з яких важили понад один карат.

Історія мрії

Два роки тому Мішеррі Фокс вирішила самостійно знайти діамант для свого обручального кільця. У липні вона поїхала до "Кратеру діамантів" у Мерфрісборо.

Я була готова поїхати в будь-яку точку світу, щоб досягти своєї мети. Я провела дослідження і з'ясувала, що єдине місце в світі, де це можливо, знаходиться прямо біля нашого будинку, в Арканзасі - розповіла вона нещодавно в інтерв'ю парку.

Наречений 31-річної жінки навіть погодився почекати з заручинами, поки Фокс не знайде те, що шукає. Вона виділила на свій задум три тижні. Близько 11 години 29 липня, в останній день перебування в парку, Фокс йшла вздовж струмка на території парку площею 37,5 гектарів, коли побачила щось блискуче біля своїх ніг. Вона подумала, що це може бути блискуча, вкрита росою павутина, і штовхнула її ногою.

Фокс зрозуміла, що це дуже блискучий камінь.

Оскільки я ніколи раніше не тримала в руках справжній діамант, я не була впевнена, але це був "найдіамантовіший діамант", який я коли-небудь бачила - повідомила вона.

Економія на камінні для обручки допоможе ще краще провести весілля

У США середня вартість обручки становить близько 5500 доларів, а витрати на весілля можуть перевищувати 26 000 доларів і навіть досягати 58 000 доларів у районі Нью-Йорка.

Таким чином, Фокс і її партнер, завдяки знахідці, зможуть витратити частину бюджету на інші речі для святкування.

Є щось символічне в тому, щоб вирішувати проблеми за допомогою грошей, але іноді гроші в шлюбі закінчуються. Треба бути готовим і здатним вирішувати ці проблеми важкою працею - вказуючи на наполегливість у своїх пошуках, наголосила Мішеррі Фокс .

Отже, знахідка молодої жінки з Нью-Йорка була оцінена в 27 000 доларів США і буде використана для виготовлення її обручки.

Нагадаємо

