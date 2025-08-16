У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Київ • УНН
Мішеррі Фокс з Нью-Йорка знайшла білий діамант вагою 2,30 карата в парку Crater of Diamonds в Арканзасі. Камінь вартістю 27 000 доларів буде використаний для її обручки, що дозволить заощадити кошти на весілля.
31-річна Мішеррі Фокс з Нью-Йорка отримала під час відвідування державного парку Crater of Diamonds в Арканзасі вона знайшла білий діамант вагою 2,30 карата. У цьому парку, на місці колишнього вулканічного кратера, відвідувачам забирати собі будь-які знайдені дорогоцінні камені.
Передає УНН із посиланням на телеканали FoxNews та ABC7 і видання T-Online.
Деталі
Мішеррі Фокс кілька тижнів шукала у державному парку "Crater of Diamonds" (Кратер діамантів) в Арканзасі дорогоцінні каміння. Врешті успіх усміхнувся їй - 31-річна мешканка Нью-Йорка знайшла білий діамант вагою 2,30 карата. Тепер вона використовуватиме його у своїй обручці.
Довідка
"Кратер діамантів" є частиною еродованої поверхні стародавнього вулканічного кратера. Ділянку розташовано на площі 37,5 акрів, на місці колишнього вулканічного кратера. Влада дозволяє відвідувачам забирати собі будь-які знайдені дорогоцінні камені.
З початку 20-го століття там було зареєстровано понад 75 000 дорогоцінних каменів. Тільки у 2025 році було нараховано 366 штук, 11 з яких важили понад один карат.
Історія мрії
Два роки тому Мішеррі Фокс вирішила самостійно знайти діамант для свого обручального кільця. У липні вона поїхала до "Кратеру діамантів" у Мерфрісборо.
Я була готова поїхати в будь-яку точку світу, щоб досягти своєї мети. Я провела дослідження і з'ясувала, що єдине місце в світі, де це можливо, знаходиться прямо біля нашого будинку, в Арканзасі
Наречений 31-річної жінки навіть погодився почекати з заручинами, поки Фокс не знайде те, що шукає. Вона виділила на свій задум три тижні. Близько 11 години 29 липня, в останній день перебування в парку, Фокс йшла вздовж струмка на території парку площею 37,5 гектарів, коли побачила щось блискуче біля своїх ніг. Вона подумала, що це може бути блискуча, вкрита росою павутина, і штовхнула її ногою.
Фокс зрозуміла, що це дуже блискучий камінь.
Оскільки я ніколи раніше не тримала в руках справжній діамант, я не була впевнена, але це був "найдіамантовіший діамант", який я коли-небудь бачила
Економія на камінні для обручки допоможе ще краще провести весілля
У США середня вартість обручки становить близько 5500 доларів, а витрати на весілля можуть перевищувати 26 000 доларів і навіть досягати 58 000 доларів у районі Нью-Йорка.
Таким чином, Фокс і її партнер, завдяки знахідці, зможуть витратити частину бюджету на інші речі для святкування.
Є щось символічне в тому, щоб вирішувати проблеми за допомогою грошей, але іноді гроші в шлюбі закінчуються. Треба бути готовим і здатним вирішувати ці проблеми важкою працею
Отже, знахідка молодої жінки з Нью-Йорка була оцінена в 27 000 доларів США і буде використана для виготовлення її обручки.
