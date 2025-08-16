$41.450.06
15 серпня, 23:06 • 79429 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 102973 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 68158 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 64327 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 59625 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 112570 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 196206 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85808 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 178304 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57184 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Мішеррі Фокс з Нью-Йорка знайшла білий діамант вагою 2,30 карата в парку Crater of Diamonds в Арканзасі. Камінь вартістю 27 000 доларів буде використаний для її обручки, що дозволить заощадити кошти на весілля.

У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів

31-річна Мішеррі Фокс з Нью-Йорка отримала під час відвідування державного парку Crater of Diamonds в Арканзасі вона знайшла білий діамант вагою 2,30 карата. У цьому парку, на місці колишнього вулканічного кратера, відвідувачам забирати собі будь-які знайдені дорогоцінні камені.

Передає УНН із посиланням на телеканали FoxNews та ABC7 і видання T-Online.

Деталі

Мішеррі Фокс кілька тижнів шукала у державному парку "Crater of Diamonds" (Кратер діамантів) в Арканзасі дорогоцінні каміння. Врешті успіх усміхнувся їй - 31-річна мешканка Нью-Йорка знайшла білий діамант вагою 2,30 карата. Тепер вона використовуватиме його у своїй обручці.

Довідка

"Кратер діамантів" є частиною еродованої поверхні стародавнього вулканічного кратера. Ділянку розташовано на площі 37,5 акрів, на місці колишнього вулканічного кратера. Влада дозволяє відвідувачам забирати собі будь-які знайдені дорогоцінні камені.

З початку 20-го століття там було зареєстровано понад 75 000 дорогоцінних каменів. Тільки у 2025 році було нараховано 366 штук, 11 з яких важили понад один карат.

Історія мрії

Два роки тому Мішеррі Фокс вирішила самостійно знайти діамант для свого обручального кільця. У липні вона поїхала до "Кратеру діамантів" у Мерфрісборо.

Я була готова поїхати в будь-яку точку світу, щоб досягти своєї мети. Я провела дослідження і з'ясувала, що єдине місце в світі, де це можливо, знаходиться прямо біля нашого будинку, в Арканзасі

- розповіла вона нещодавно в інтерв'ю парку. 

Наречений 31-річної жінки навіть погодився почекати з заручинами, поки Фокс не знайде те, що шукає. Вона виділила на свій задум три тижні. Близько 11 години 29 липня, в останній день перебування в парку, Фокс йшла вздовж струмка на території парку площею 37,5 гектарів, коли побачила щось блискуче біля своїх ніг. Вона подумала, що це може бути блискуча, вкрита росою павутина, і штовхнула її ногою.

Фокс зрозуміла, що це дуже блискучий камінь.

Оскільки я ніколи раніше не тримала в руках справжній діамант, я не була впевнена, але це був "найдіамантовіший діамант", який я коли-небудь бачила

- повідомила вона.

Економія на камінні для обручки допоможе ще краще провести весілля

У США середня вартість обручки становить близько 5500 доларів, а витрати на весілля можуть перевищувати 26 000 доларів і навіть досягати 58 000 доларів у районі Нью-Йорка.

Таким чином, Фокс і її партнер, завдяки знахідці, зможуть витратити частину бюджету на інші речі для святкування.

Є щось символічне в тому, щоб вирішувати проблеми за допомогою грошей, але іноді гроші в шлюбі закінчуються. Треба бути готовим і здатним вирішувати ці проблеми важкою працею

- вказуючи на наполегливість у своїх пошуках, наголосила Мішеррі Фокс .

Отже, знахідка молодої жінки з Нью-Йорка була оцінена в 27 000 доларів США і буде використана для виготовлення її обручки.

Нагадаємо

У Німеччині виявлено скарб із майже 3000 римських монет III століття н.е. за межами кордонів імперії. Знахідка зроблена в горах Вестервальд, далеко від відомих поселень того часу, що викликає питання у вчених.

Ігор Тележніков

Новини СвітуУНН Lite
