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Необычайная находка: мужчина нашел бриллиант в государственном парке Арканзаса

Киев • УНН

 • 3682 просмотра

Житель Миннесоты Дэвид ДеКук нашел большой коричневый бриллиант весом 3,81 карата в государственном парке «Кратер бриллиантов». Это самый большой алмаз, найденный в парке в 2025 году.

Необычайная находка: мужчина нашел бриллиант в государственном парке Арканзаса

Недавно коллекционер камней-любитель из Миннесоты сорвал джекпот, исследуя государственный парк в Арканзасе. Мужчина отыскал коричневый бриллиант почти в 4 карата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FoxNews.

Детали

Издание отмечает, что необычайная находка была обнаружена 21 апреля счастливчиком Дэвидом ДеКуком. Он нашел в государственном парке "Кратер бриллиантов" потрясающий коричневый бриллиант весом 3,81 карата.

По данным Управления государственных парков Арканзаса, это самый большой алмаз, найденный в парке в 2025 году.

ДеКук спокойно подошел к месту, где он видел бриллиант, поднял его и осмотрел, прежде чем позвать брата. Разжигая естественное братское соперничество, Дэвид сказал Дереку: "О, ты разозлишься, когда увидишь, что я нашел"

– отметила в пресс-релизе правительственная организация.

ДеКук вернулся в парк через несколько дней, чтобы зарегистрировать бриллиант, назвав его "бриллиантом Дюка" в честь своей собаки.

В интервью FOX 9 Minneapolis Дэвид сказал, что бриллиант "немного похож на обертку от конфеты".

Действительно блестящий, что-то вроде обертки от конфеты "Вертерс". Когда подойдешь поближе, сразу поймешь, что это бриллиант. Я был очень удивлен, наверное, и никогда не думал, что найду такой большой

– сказал он.

Никогда не знаешь, что найдешь. Это шанс всей жизни

- добавил Дэвид.

Управление государственных парков Арканзаса также отметило, что после того, как ДеКук нашел драгоценный камень, эту местность накрыл сильный ливень, что является хорошей приметой для охотников за бриллиантами в этих краях. Помощник начальника парка Веймон Кокс сообщил, что накануне того, как Дэвид сделал свою находку, также сильно дождило.

Многие самые большие алмазы парка находятся на поверхности земли. Когда в зоне поиска выпадает дождь, он смывает грязь и выявляет тяжелые породы, минералы и алмазы вблизи поверхности

– пояснил он.

Дополнительно

Бриллиант "Дьюк" – самая большая находка в государственном парке "Кратер бриллиантов" с момента, когда французский посетитель нашел бриллиант весом 7,46 карата в январе 2024 года.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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