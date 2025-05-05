Необычайная находка: мужчина нашел бриллиант в государственном парке Арканзаса

Недавно коллекционер камней-любитель из Миннесоты сорвал джекпот, исследуя государственный парк в Арканзасе. Мужчина отыскал коричневый бриллиант почти в 4 карата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FoxNews.

Издание отмечает, что необычайная находка была обнаружена 21 апреля счастливчиком Дэвидом ДеКуком. Он нашел в государственном парке "Кратер бриллиантов" потрясающий коричневый бриллиант весом 3,81 карата.

По данным Управления государственных парков Арканзаса, это самый большой алмаз, найденный в парке в 2025 году.

ДеКук спокойно подошел к месту, где он видел бриллиант, поднял его и осмотрел, прежде чем позвать брата. Разжигая естественное братское соперничество, Дэвид сказал Дереку: "О, ты разозлишься, когда увидишь, что я нашел"

ДеКук вернулся в парк через несколько дней, чтобы зарегистрировать бриллиант, назвав его "бриллиантом Дюка" в честь своей собаки.

В интервью FOX 9 Minneapolis Дэвид сказал, что бриллиант "немного похож на обертку от конфеты".

Действительно блестящий, что-то вроде обертки от конфеты "Вертерс". Когда подойдешь поближе, сразу поймешь, что это бриллиант. Я был очень удивлен, наверное, и никогда не думал, что найду такой большой