Необычайная находка: мужчина нашел бриллиант в государственном парке Арканзаса
Киев • УНН
Житель Миннесоты Дэвид ДеКук нашел большой коричневый бриллиант весом 3,81 карата в государственном парке «Кратер бриллиантов». Это самый большой алмаз, найденный в парке в 2025 году.
Недавно коллекционер камней-любитель из Миннесоты сорвал джекпот, исследуя государственный парк в Арканзасе. Мужчина отыскал коричневый бриллиант почти в 4 карата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FoxNews.
Детали
Издание отмечает, что необычайная находка была обнаружена 21 апреля счастливчиком Дэвидом ДеКуком. Он нашел в государственном парке "Кратер бриллиантов" потрясающий коричневый бриллиант весом 3,81 карата.
По данным Управления государственных парков Арканзаса, это самый большой алмаз, найденный в парке в 2025 году.
ДеКук спокойно подошел к месту, где он видел бриллиант, поднял его и осмотрел, прежде чем позвать брата. Разжигая естественное братское соперничество, Дэвид сказал Дереку: "О, ты разозлишься, когда увидишь, что я нашел"
ДеКук вернулся в парк через несколько дней, чтобы зарегистрировать бриллиант, назвав его "бриллиантом Дюка" в честь своей собаки.
В интервью FOX 9 Minneapolis Дэвид сказал, что бриллиант "немного похож на обертку от конфеты".
Действительно блестящий, что-то вроде обертки от конфеты "Вертерс". Когда подойдешь поближе, сразу поймешь, что это бриллиант. Я был очень удивлен, наверное, и никогда не думал, что найду такой большой
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Управление государственных парков Арканзаса также отметило, что после того, как ДеКук нашел драгоценный камень, эту местность накрыл сильный ливень, что является хорошей приметой для охотников за бриллиантами в этих краях. Помощник начальника парка Веймон Кокс сообщил, что накануне того, как Дэвид сделал свою находку, также сильно дождило.
Многие самые большие алмазы парка находятся на поверхности земли. Когда в зоне поиска выпадает дождь, он смывает грязь и выявляет тяжелые породы, минералы и алмазы вблизи поверхности
Дополнительно
Бриллиант "Дьюк" – самая большая находка в государственном парке "Кратер бриллиантов" с момента, когда французский посетитель нашел бриллиант весом 7,46 карата в январе 2024 года.
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