Надзвичайна знахідка: чоловік знайшов діамант у державному парку Арканзасу

Нещодавно колекціонер каміння-аматор з Міннесоти зірвав джекпот, досліджуючи державний парк в Арканзасі. Чоловік відшукав коричневий діамант у майже 4 карата. Про це повідомляє УНН із посиланням на FoxNews.

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Видання зазначає, що надзвичайна знахідка була виявлена 21 квітня щасливчиком Девідом ДеКуком. Він знайшов у державному парку "Кратер діамантів" приголомшливий коричневий діамант вагою 3,81 карата.

За даними Управління державних парків Арканзасу, це найбільший алмаз, знайдений у парку у 2025 році.

ДеКук спокійно підійшов до місця, де він бачив діамант, підняв його та оглянув, перш ніж покликати брата. Розпалюючи природне братнє суперництво, Девід сказав Дереку: "О, ти розізлишся, коли побачиш, що я знайшов" – зазначила у прес-релізі урядова організація.

ДеКук повернувся до парку через кілька днів, щоб зареєструвати діамант, назвавши його "діамантом Дюка" на честь свого собаки.

В інтерв'ю FOX 9 Minneapolis Девід сказав, що діамант "трохи схожий на обгортку від цукерки".

Дійсно блискучий, щось на кшталт обгортки від цукерки "Вертерс". Коли підійдеш ближче, одразу зрозумієш, що це діамант. Я був дуже здивований, мабуть, і ніколи не думав, що знайду такий великий – сказав він.

Ніколи не знаєш, що знайдеш. Це шанс усього життя - додав Девід.

Управління державних парків Арканзасу також зазначило, що після того, як ДеКук знайшов дорогоцінний камінь, цю місцевість накрила сильна злива, що є хорошою прикметою для мисливців за діамантами у цих краях. Помічник начальника парку Веймон Кокс повідомив, що напередодні того, як Девід зробив свою знахідку також сильно дощило.

Багато найбільших алмазів парку знаходяться на поверхні землі. Коли в зоні пошуку випадає дощ, він змиває бруд і виявляє важкі породи, мінерали та алмази поблизу поверхні – пояснив він.

Додатково

Діамант "Дьюк" – найбільша знахідка в державному парку "Кратер діамантів" з моменту, коли французький відвідувач знайшов діамант вагою 7,46 карата в січні 2024 року.

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