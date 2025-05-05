Надзвичайна знахідка: чоловік знайшов діамант у державному парку Арканзасу
Київ • УНН
Житель Міннесоти Девід ДеКук знайшов великий коричневий діамант вагою 3,81 карата в державному парку «Кратер діамантів». Це найбільший алмаз, знайдений у парку у 2025 році.
Нещодавно колекціонер каміння-аматор з Міннесоти зірвав джекпот, досліджуючи державний парк в Арканзасі. Чоловік відшукав коричневий діамант у майже 4 карата. Про це повідомляє УНН із посиланням на FoxNews.
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Видання зазначає, що надзвичайна знахідка була виявлена 21 квітня щасливчиком Девідом ДеКуком. Він знайшов у державному парку "Кратер діамантів" приголомшливий коричневий діамант вагою 3,81 карата.
За даними Управління державних парків Арканзасу, це найбільший алмаз, знайдений у парку у 2025 році.
ДеКук спокійно підійшов до місця, де він бачив діамант, підняв його та оглянув, перш ніж покликати брата. Розпалюючи природне братнє суперництво, Девід сказав Дереку: "О, ти розізлишся, коли побачиш, що я знайшов"
ДеКук повернувся до парку через кілька днів, щоб зареєструвати діамант, назвавши його "діамантом Дюка" на честь свого собаки.
В інтерв'ю FOX 9 Minneapolis Девід сказав, що діамант "трохи схожий на обгортку від цукерки".
Дійсно блискучий, щось на кшталт обгортки від цукерки "Вертерс". Коли підійдеш ближче, одразу зрозумієш, що це діамант. Я був дуже здивований, мабуть, і ніколи не думав, що знайду такий великий
Ніколи не знаєш, що знайдеш. Це шанс усього життя
Управління державних парків Арканзасу також зазначило, що після того, як ДеКук знайшов дорогоцінний камінь, цю місцевість накрила сильна злива, що є хорошою прикметою для мисливців за діамантами у цих краях. Помічник начальника парку Веймон Кокс повідомив, що напередодні того, як Девід зробив свою знахідку також сильно дощило.
Багато найбільших алмазів парку знаходяться на поверхні землі. Коли в зоні пошуку випадає дощ, він змиває бруд і виявляє важкі породи, мінерали та алмази поблизу поверхні
Додатково
Діамант "Дьюк" – найбільша знахідка в державному парку "Кратер діамантів" з моменту, коли французький відвідувач знайшов діамант вагою 7,46 карата в січні 2024 року.
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