В США третий день подряд массово отменяют авиарейсы — за сутки пострадали более 10 тысяч рейсов
Киев • УНН
Из-за сбоя в системе управления воздушным движением отменили более 2300 рейсов и задержали 7700. Полного восстановления ожидают 16 ноября.
В США третий день подряд продолжаются массовые отмены и задержки авиарейсов после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением. Только 15 ноября авиакомпании отменили более 2300 рейсов, а еще около 7700 задержали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные FlightAware, пишет УНН.
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Накануне ситуация была еще сложнее — авиаперевозчики отменили более 6400 рейсов и задержали свыше 8000. Наибольшие потери понесли JetBlue, которая отменила 28% своих рейсов, и American Airlines — 17%.
Проблемы начались 13 ноября, когда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) почти на 5 часов остановило все вылеты в стране. Это стало самой продолжительной общенациональной остановкой авиасообщения после терактов 11 сентября 2001 года.
Что вызвало масштабный авиационный сбой
Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что сбой произошел после замены маршрутизатора в Арканзасе. Это вызвало перегрузку диспетчерских центров по всей стране.
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FAA отключило неисправное оборудование и около 60 аналогичных устройств. Окончательную причину неисправности пока не установили, однако признаков кибератаки нет.
После инцидента Даффи запросил $50 млрд на модернизацию авиационной инфраструктуры. Президент Дональд Трамп поддержал инициативу.
По прогнозу министра, полностью восстановить авиасообщение планируют 16 ноября.
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