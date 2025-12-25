$42.150.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В США сорван рекордный джекпот Powerball: житель Арканзаса выиграл 1,87 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

В США определен владелец одного из крупнейших лотерейных призов в истории США. Победитель может получить 1,87 миллиарда долларов ежегодными платежами или 835 миллионов долларов единовременно.

В США сорван рекордный джекпот Powerball: житель Арканзаса выиграл 1,87 миллиарда долларов

В Арканзасе определен владелец одного из крупнейших лотерейных призов в истории США. Согласно данным официального сайта Powerball, игрок угадал комбинацию чисел, имея математический шанс на успех 1 к 292 миллионам. Об этом пишет УНН.

Подробности

По правилам лотереи, победитель имеет право выбрать один из двух способов выплаты средств. Первый вариант предусматривает ежегодные платежи, которые будут осуществляться в течение 30 лет до полной выплаты 1,87 млрд долларов. Второй вариант позволяет получить деньги мгновенно, однако в таком случае сумма единовременной выплаты (после вычетов, но до уплаты налогов) составит 835 млн долларов.

Этот джекпот стал рекордным для штата Арканзас и вошел в список крупнейших мировых выигрышей. Организаторы лотереи подтвердили, что билет был приобретен в одном из местных пунктов продажи, однако имя счастливчика пока не разглашается. После объявления победителя сайт лотереи, вероятно не выдержав количества просмотров, был заблокирован.

Напомним

Летом сообщалось, что Джекпот Powerball приближается к миллиарду долларов

Степан Гафтко

Новости Мира
Арканзас
Соединённые Штаты