В США сорван рекордный джекпот Powerball: житель Арканзаса выиграл 1,87 миллиарда долларов
Киев • УНН
В США определен владелец одного из крупнейших лотерейных призов в истории США. Победитель может получить 1,87 миллиарда долларов ежегодными платежами или 835 миллионов долларов единовременно.
В Арканзасе определен владелец одного из крупнейших лотерейных призов в истории США. Согласно данным официального сайта Powerball, игрок угадал комбинацию чисел, имея математический шанс на успех 1 к 292 миллионам. Об этом пишет УНН.
Подробности
По правилам лотереи, победитель имеет право выбрать один из двух способов выплаты средств. Первый вариант предусматривает ежегодные платежи, которые будут осуществляться в течение 30 лет до полной выплаты 1,87 млрд долларов. Второй вариант позволяет получить деньги мгновенно, однако в таком случае сумма единовременной выплаты (после вычетов, но до уплаты налогов) составит 835 млн долларов.
Этот джекпот стал рекордным для штата Арканзас и вошел в список крупнейших мировых выигрышей. Организаторы лотереи подтвердили, что билет был приобретен в одном из местных пунктов продажи, однако имя счастливчика пока не разглашается. После объявления победителя сайт лотереи, вероятно не выдержав количества просмотров, был заблокирован.
Напомним
