Джекпот Powerball наближається до мільярда доларів

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 15247 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 25338 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 51785 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 81976 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 79079 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 104891 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 76998 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80226 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 218992 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91389 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
40%
753мм
Популярнi новини
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 64073 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 62906 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 30033 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 37356 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 73607 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 134651 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 137045 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 219000 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 196446 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 198869 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юрій Ігнат
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Угорщина
Китай
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 90525 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 122287 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 124304 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 119365 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 151670 перегляди
Актуальне
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
Х-47М2 «Кинджал»
E-6 Mercury

Джекпот Powerball наближається до мільярда доларів

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Джекпот Powerball досяг 950 мільйонів доларів у суботу ввечері, оскільки попередній розіграш не визначив переможця. Це шостий за величиною джекпот в історії гри, що може перевищити мільярд доларів.

Джекпот Powerball наближається до мільярда доларів

У суботу ввечері джекпот Powerball розігруватимуть із призовим фондом у 950 мільйонів доларів. Попередній розіграш на 850 мільйонів не визначив головного переможця, тож сума продовжує зростати й може перевищити мільярд доларів, пише УНН із посиланням на CBS.

Деталі

Джекпот Powerball наближається до позначки в 1 мільярд доларів у суботньому вечірньому розіграші. За оцінками, він становить 950 мільйонів доларів після того, як жоден квиток не виграв джекпот у середу ввечері, коли приз становив приблизно 850 мільйонів доларів

- йдеться у публікації.

Це був шостий за величиною джекпот в історії гри. Виграшними числами стали 9, 12, 22, 41, 61 та Powerball під номером 25. Приз у 950 мільйонів доларів також увійде в історію Powerball як шостий за величиною. Востаннє головний виграш перевищив мільярд у липні 2023 року, коли в Каліфорнії один квиток приніс власнику 1,08 мільярда доларів.

Продажі квитків Powerball подвоїлися за останній тиждень, оскільки все більше гравців приєднуються до розваги з квитком вартістю 2 долари, а також роблять свій внесок у добрі справи у своїх громадах 

- сказав Метт Строун, голова Powerball Product Group та генеральний директор лотереї Айови, перед розіграшем у середу ввечері.

Щасливчик, який виграє джекпот, матиме вибір: забрати одноразову суму чи оформити виплати через ануїтет. У такому випадку переможець отримає один негайний платіж та ще 29 щорічних виплат, які зростатимуть на 5% щороку.

Попередні виграші

Останній раз джекпот Powerball вигравали ще 31 травня. Тоді в Каліфорнії один квиток приніс власнику 204,5 мільйона доларів, а грошова вартість виграшу склала 91,6 мільйона.

За статистикою Powerball, шанси зірвати головний приз становлять 1 до 292,2 мільйона. Розіграші проводяться тричі на тиждень - у понеділок, середу та суботу о 23:00 за східним часом.

Найбільший виграш в історії Powerball було зафіксовано у 2022 році. Тоді квиток, проданий в Альтадені (Каліфорнія), приніс власнику 2,04 мільярда доларів - це й досі рекорд не лише Powerball, а й усіх лотерей світу.

Перша ж гра Powerball відбулася ще у 1992 році. Квитки коштують 2 долари та доступні в 45 штатах США, окрузі Колумбія, Пуерто-Рико та на Віргінських островах.

Інженер з Великої Британії виграв мільйон фунтів завдяки зворушливому знаку від батька25.08.25, 21:23 • 3581 перегляд

Альона Уткіна

Новини Світу
благодійність
Пуерто-Рико
Вашингтон
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки