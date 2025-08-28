Джекпот Powerball наближається до мільярда доларів
Джекпот Powerball досяг 950 мільйонів доларів у суботу ввечері, оскільки попередній розіграш не визначив переможця. Це шостий за величиною джекпот в історії гри, що може перевищити мільярд доларів.
У суботу ввечері джекпот Powerball розігруватимуть із призовим фондом у 950 мільйонів доларів. Попередній розіграш на 850 мільйонів не визначив головного переможця, тож сума продовжує зростати й може перевищити мільярд доларів, пише УНН із посиланням на CBS.
Деталі
Джекпот Powerball наближається до позначки в 1 мільярд доларів у суботньому вечірньому розіграші. За оцінками, він становить 950 мільйонів доларів після того, як жоден квиток не виграв джекпот у середу ввечері, коли приз становив приблизно 850 мільйонів доларів
Це був шостий за величиною джекпот в історії гри. Виграшними числами стали 9, 12, 22, 41, 61 та Powerball під номером 25. Приз у 950 мільйонів доларів також увійде в історію Powerball як шостий за величиною. Востаннє головний виграш перевищив мільярд у липні 2023 року, коли в Каліфорнії один квиток приніс власнику 1,08 мільярда доларів.
Продажі квитків Powerball подвоїлися за останній тиждень, оскільки все більше гравців приєднуються до розваги з квитком вартістю 2 долари, а також роблять свій внесок у добрі справи у своїх громадах
Щасливчик, який виграє джекпот, матиме вибір: забрати одноразову суму чи оформити виплати через ануїтет. У такому випадку переможець отримає один негайний платіж та ще 29 щорічних виплат, які зростатимуть на 5% щороку.
Попередні виграші
Останній раз джекпот Powerball вигравали ще 31 травня. Тоді в Каліфорнії один квиток приніс власнику 204,5 мільйона доларів, а грошова вартість виграшу склала 91,6 мільйона.
За статистикою Powerball, шанси зірвати головний приз становлять 1 до 292,2 мільйона. Розіграші проводяться тричі на тиждень - у понеділок, середу та суботу о 23:00 за східним часом.
Найбільший виграш в історії Powerball було зафіксовано у 2022 році. Тоді квиток, проданий в Альтадені (Каліфорнія), приніс власнику 2,04 мільярда доларів - це й досі рекорд не лише Powerball, а й усіх лотерей світу.
Перша ж гра Powerball відбулася ще у 1992 році. Квитки коштують 2 долари та доступні в 45 штатах США, окрузі Колумбія, Пуерто-Рико та на Віргінських островах.
