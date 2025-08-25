$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 6086 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 65890 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 49051 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 49849 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 162245 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 159797 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 64054 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 64386 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 64816 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 50971 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Інженер з Великої Британії виграв мільйон фунтів завдяки зворушливому знаку від батька

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Даррен Макгвайр з Великої Британії виграв мільйон фунтів стерлінгів у лотерею, використовуючи числа, пов'язані з датами народження та смерті свого покійного батька. Цей виграш дозволить йому змінити робочий графік, одружитися та покращити житлові умови сім'ї.

Інженер з Великої Британії виграв мільйон фунтів завдяки зворушливому знаку від батька

46-річний Даррен Макгвайр з Великої Британії здобув неймовірний виграш у лотерею завдяки числам, пов’язаним із датами народження та смерті його покійного батька, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

46-річний Даррен Макгвайр з Болтона дізнався про свій неймовірний виграш у 1 мільйон фунтів стерлінгів безпосередньо перед тим, як вирушити на сімейну відпустку до Корнуоллу. Він розповів виданюю як сильно сумує за батьком, що щоразу, коли бере участь у лотереї, вибирає числа, що стосуються його, на знак удачі.

"Дата народження тата (22.03.48) та дата його смерті (21.09.11) зробили нас мільйонерами – дякую тобі, тату", сказав він.

Даррен також помітив дивний збіг обставин у день свого виграшу: у саду раптово розквітли два кущі троянд, які чотири роки не давали жодного цвіту. Він назвав це знаком від свого батька: "Саме вранці в день розіграшу два кущі, які нічого не робили понад чотири роки, розквітли, породивши ідеальну червону троянду. Для мене це був знак, що сьогодні саме той день - і це дійсно так".

Доповнення

Новий статок Даррен планує використовувати, щоб налагодити свій робочий графік, адже він часто працює сім днів на тиждень. Він та його партнерка Лора Вейтс, разом уже майже 20 років, нарешті планують весілля. Лора розповіла, що раніше весілля відкладалося через переїзд та народження дітей, а через щільний графік Даррена вони так і не зуміли оформити шлюб.

"З цією перемогою ми сподіваємося нарешті провести розкішну церемонію", - додала вона.

Подружжя вже купило новий автомобіль Volvo CX90, замінивши стару машину, яку Лора називала "брязкальцем". Діти також мають власні побажання: один мріє про PlayStation 5, а інший - про шопінг за одягом і кросівками.

Лора зазначила, що сім’я любить свій будинок і район, тому планує розширити житло, додавши прибудову до даху, а також облаштувати підвал як бар і кімнату для вечірок.

Також пара запланувала тижневу відпустку в Іспанії, щоб відпочити та обговорити подальші плани щодо майбутнього сім’ї.

Безхатьки купили лотерейний квиток на вкрадену картку і виграли півмільйона євро: жертва пропонує поділитися виграшем22.02.25, 23:22 • 72344 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
Євро
Велика Британія
Іспанія