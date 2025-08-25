Інженер з Великої Британії виграв мільйон фунтів завдяки зворушливому знаку від батька

46-річний Даррен Макгвайр з Великої Британії здобув неймовірний виграш у лотерею завдяки числам, пов’язаним із датами народження та смерті його покійного батька, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

46-річний Даррен Макгвайр з Болтона дізнався про свій неймовірний виграш у 1 мільйон фунтів стерлінгів безпосередньо перед тим, як вирушити на сімейну відпустку до Корнуоллу. Він розповів виданюю як сильно сумує за батьком, що щоразу, коли бере участь у лотереї, вибирає числа, що стосуються його, на знак удачі.

"Дата народження тата (22.03.48) та дата його смерті (21.09.11) зробили нас мільйонерами – дякую тобі, тату", сказав він.

Даррен також помітив дивний збіг обставин у день свого виграшу: у саду раптово розквітли два кущі троянд, які чотири роки не давали жодного цвіту. Він назвав це знаком від свого батька: "Саме вранці в день розіграшу два кущі, які нічого не робили понад чотири роки, розквітли, породивши ідеальну червону троянду. Для мене це був знак, що сьогодні саме той день - і це дійсно так".

Доповнення

Новий статок Даррен планує використовувати, щоб налагодити свій робочий графік, адже він часто працює сім днів на тиждень. Він та його партнерка Лора Вейтс, разом уже майже 20 років, нарешті планують весілля. Лора розповіла, що раніше весілля відкладалося через переїзд та народження дітей, а через щільний графік Даррена вони так і не зуміли оформити шлюб.

"З цією перемогою ми сподіваємося нарешті провести розкішну церемонію", - додала вона.

Подружжя вже купило новий автомобіль Volvo CX90, замінивши стару машину, яку Лора називала "брязкальцем". Діти також мають власні побажання: один мріє про PlayStation 5, а інший - про шопінг за одягом і кросівками.

Лора зазначила, що сім’я любить свій будинок і район, тому планує розширити житло, додавши прибудову до даху, а також облаштувати підвал як бар і кімнату для вечірок.

Також пара запланувала тижневу відпустку в Іспанії, щоб відпочити та обговорити подальші плани щодо майбутнього сім’ї.

