Инженер из Великобритании выиграл миллион фунтов благодаря трогательному знаку от отца

46-летний Даррен Макгвайр из Великобритании выиграл невероятный приз в лотерею благодаря числам, связанным с датами рождения и смерти его покойного отца, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Подробности

46-летний Даррен Макгвайр из Болтона узнал о своем невероятном выигрыше в 1 миллион фунтов стерлингов непосредственно перед тем, как отправиться на семейный отпуск в Корнуолл. Он рассказал изданию, как сильно скучает по отцу, что каждый раз, когда участвует в лотерее, выбирает числа, относящиеся к нему, в знак удачи.

"Дата рождения папы (22.03.48) и дата его смерти (21.09.11) сделали нас миллионерами – спасибо тебе, папа", сказал он.

Даррен также заметил странное совпадение обстоятельств в день своего выигрыша: в саду внезапно расцвели два куста роз, которые четыре года не давали ни одного цветка. Он назвал это знаком от своего отца: "Именно утром в день розыгрыша два куста, которые ничего не делали более четырех лет, расцвели, породив идеальную красную розу. Для меня это был знак, что сегодня именно тот день - и это действительно так".

Дополнение

Новое состояние Даррен планирует использовать, чтобы наладить свой рабочий график, ведь он часто работает семь дней в неделю. Он и его партнерша Лора Вейтс, вместе уже почти 20 лет, наконец планируют свадьбу. Лора рассказала, что раньше свадьба откладывалась из-за переезда и рождения детей, а из-за плотного графика Даррена они так и не сумели оформить брак.

"С этой победой мы надеемся наконец провести роскошную церемонию", - добавила она.

Супруги уже купили новый автомобиль Volvo CX90, заменив старую машину, которую Лора называла "погремушкой". Дети также имеют собственные пожелания: один мечтает о PlayStation 5, а другой - о шопинге за одеждой и кроссовками.

Лора отметила, что семья любит свой дом и район, поэтому планирует расширить жилье, добавив пристройку к крыше, а также обустроить подвал как бар и комнату для вечеринок.

Также пара запланировала недельную отпуск в Испании, чтобы отдохнуть и обсудить дальнейшие планы относительно будущего семьи.

