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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бездомные купили лотерейный билет на украденную карточку и выиграли полмиллиона евро: жертва предлагает поделиться выигрышем

Киев  •  УНН

 • 4151 просмотра

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В Тулузе двое бездомных использовали похищенную банковскую карточку для покупки лотерейного билета, который выиграл 500 000 евро. Владелец карты предлагает разделить выигрыш, но ворам грозит арест.

Во французском городе Тулуза двое бездомных использовали похищенную банковскую карточку, чтобы купить лотерейный билет, который оказался счастливым - выигрыш составил 500 000 евро. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Отмечается, что у Жана-Давида Э. похитили из авто рюкзак, в котором был кошелек с документами и банковской карточкой. Мужчина сразу обратился в банк, чтобы заблокировать счет, но узнал, что с карты уже списали 52,50 евро.

"Мужчина ... предлагает разделить наличные с счастливчиками. Он также хочет вернуть свой кошелек", - говорится в статье.

Ворам тем временем грозит арест. При этом пока никто не предоставил выигрышный билет для получения награды.

Это невероятная история, но все это правда. ... Вы ничем не рискуете... мы с вами поделимся, и вы сможете изменить свою жизнь. Срок действия билета истечет, время работает против нас

- сказал адвокат потерпевшего.

Напомним

Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино „PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег.  По данным следствия, реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, являются граждане российской федерации.

Американец утверждает, что выиграл $340 млн, но представители лотереи отказывают, указывая на "человеческую ошибку"20.02.24, 09:41 • 23952 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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