Бездомные купили лотерейный билет на украденную карточку и выиграли полмиллиона евро: жертва предлагает поделиться выигрышем

Во французском городе Тулуза двое бездомных использовали похищенную банковскую карточку, чтобы купить лотерейный билет, который оказался счастливым - выигрыш составил 500 000 евро. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Отмечается, что у Жана-Давида Э. похитили из авто рюкзак, в котором был кошелек с документами и банковской карточкой. Мужчина сразу обратился в банк, чтобы заблокировать счет, но узнал, что с карты уже списали 52,50 евро.

"Мужчина ... предлагает разделить наличные с счастливчиками. Он также хочет вернуть свой кошелек", - говорится в статье.

Ворам тем временем грозит арест. При этом пока никто не предоставил выигрышный билет для получения награды.

Это невероятная история, но все это правда. ... Вы ничем не рискуете... мы с вами поделимся, и вы сможете изменить свою жизнь. Срок действия билета истечет, время работает против нас - сказал адвокат потерпевшего.

Напомним

Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино „PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег. По данным следствия, реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, являются граждане российской федерации.

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