Американец утверждает, что выиграл $340 млн, но представители лотереи отказывают, указывая на "человеческую ошибку"

Житель Вашингтона Джон Чикс, который считал, что выиграл джекпот в 340 млн долларов, но компании лотереи - Powerball и DC Lottery - сообщили ему, что это была "ошибка веб-сайта", и его выигрыш был аннулирован. В ответ американец обратился в суд. Об этом передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Ложится спать миллионером, а просыпается без денег, - так случилось с жителем США Джоном Чиксом, который думал, что выиграл 340 миллионов долларов в лотерею. Впрочем, на следующий день ему сообщили, указав, что произошла "ошибка на сайте" и что многомиллионные призовые номера не были выигрышными.

Мужчина подал в суд на компании Powerball и DC Lottery, которые отказываются платить за билет, приобретенный победителем лотереи в январе 2023 года. Господин Чикс утверждает, что его номера появились на сайте Вашингтонской лотереи. Со стороны компании продолжают настаивать, что это была ошибка на сайте, а не официальные номера.

Но мужчина сохранил билет, нашел адвоката и теперь требует от компаний лотереи возмещения убытков в размере джекпота, а также процентов, которые он мог бы получать с него ежедневно, - всего 340 миллионов долларов.

Как произошел "невероятный" сбой в лотерее

Согласно судебным документам, Powerball и подрядчик лотереи, компания Taoti Enterprises, расположенная в Вашингтоне, утверждают, что путаница возникла из-за технической ошибки.

В судебном заявлении один из сотрудников Taoti сообщил, что 6 января 2023 года - в день, когда Чикс купил свой билет, - группа контроля качества проводила тесты на сайте. Согласно судебным документам, в этот день на сайте "случайно" был размещен набор тестовых номеров Powerball, которые совпали с номерами Чикса. Эти номера оставались в сети в течение трех дней, до 9 января.

Адвокат "победителя" лотереи Ричард Эванс заявил, что, поскольку выигрышные номера совпали с номерами Чикса, его клиент имеет право на "весь джекпот". В противном случае, утверждает Эванс, Чикс имеет право на возмещение убытков за "грубую халатность" лотереи при размещении ошибочных лотерейных номеров.

Напомним,

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