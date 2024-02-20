Путин подарил Ким Чен Ину автомобиль российского производства
Киев • УНН
Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства во время их встречи в феврале, как сообщают северокорейские государственные СМИ.
Главарь КНДР получил от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, передает УНН.
Детали
Марка и модель не указываются.
Как отмечается, подарок для Ким Чен Ина получила 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон отметил, что этот подарок "служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран", и является "лучшим подарком". Она передала благодарность Путину.
Известно, что Ким Чен Ын для передвижения часто использует лимузин Maybach.
Под маркировкой "made in China": как накладные ресницы помогают Ким Чен Ыну получать деньги Запада - Reuters4 февраля 2024, 08:48 • 42469 просмотров
Путин подарил Ким Чен Ину автомобиль российского производства
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