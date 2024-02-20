Путин подарил Ким Чен Ину автомобиль российского производства

Главарь КНДР получил от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, передает УНН.

Детали

Марка и модель не указываются.

Как отмечается, подарок для Ким Чен Ина получила 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон отметил, что этот подарок "служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран", и является "лучшим подарком". Она передала благодарность Путину.

Известно, что Ким Чен Ын для передвижения часто использует лимузин Maybach.

Под маркировкой "made in China": как накладные ресницы помогают Ким Чен Ыну получать деньги Запада - Reuters