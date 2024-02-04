Под маркировкой "made in China": как накладные ресницы помогают Ким Чен Ыну получать деньги Запада - Reuters

Миллионы долларов от продаж северокорейских накладных ресниц, которые продаются в косметических магазинах по всему миру как "сделано в Китае", помогли в прошлом году восстановить экспорт Северной Кореи. Об этом свидетельствует расследование Reuters, передает УНН.

Детали

Обработка и упаковка северокорейских накладных ресниц, которые открыто проводятся в соседнем Китае, крупнейшем торговом партнере страны, дают режиму Ким Чен Ына возможность обойти международные санкции и обеспечивают жизненно важный источник иностранной валюты.

Агентство Reuters пообщалось с 20 людьми, в том числе 15 из индустрии производства ресниц, а также с торговыми юристами и экспертами по экономике Северной Кореи, которые рассказали детали схемы. По их словам китайские фирмы импортируют накладные ресницы из Северной Кореи, а затем их комплектуют и упаковывают, как китайский товар.

Готовые ресницы затем экспортируются на рынки, включая Запад, Японию и Южную Корею. Это подтвердили журналистам восемь человек, которые непосредственно работают в компаниях, занимающихся торговлей ресниц.

Перепродажей северокорейских ресниц занимается немало уважаемых китайский компаний. В частности, покупать ресницы не стесняются и производители из Пинду, города на востоке Китая, который считается "мировой столицей ресниц". Тамошние власти неоднократно заявляли, что у них изготавливается 70% всех накладных ресниц в мире. Более того, Пинду является ключевым узлом в цепочке поставок из Северной Кореи.

Многие компании, базирующиеся в Пинду, такие как Monsheery, упаковывают накладные ресницы, которые производят преимущественно северокорейцы, сказал Ван Тингтин, чья семья владеет фирмой, экспортирующей продукцию в США, Бразилию и Россию.

Ван сказала в интервью со своего завода, что северокорейские товары помогли создать ей Monsheery из маленькой семейной мастерской. Компания была основана в 2015 году, свидетельствуют корпоративные записи.

Качество северокорейского продукта намного лучше. - сказала Ван, владелица Monsheery.

Она отметила, что ей не известно ни о каких проблемах, связанных с санкциями, связанных с использованием северокорейских искусственных ресниц. Она отказалась назвать своих международных клиентов.

Впрочем, большинство производителей ресниц в Пинду осознают роль санкций в сложной цепочке распределения.

Если бы не эти санкции, (северокорейцам) не было бы нужды экспортировать через Китай. - сказал Гао, владелец компании Yumuhui Eyelash.

Цуй Хучже, представляющий северокорейскую фабрику, которая работает с китайским партнером в предприятии под названием Korea-China Processing Joint Trading Company, сказал, что северокорейская фирма отправляет полуфабрикаты из войлока в Китай, где они продаются на рынки, включая США, Европу, Японию и Южную Корею.

Он отказался назвать две компании, участвующие в партнерстве, или их клиентов. Впоследствии связаться с ним для комментария относительно последствий санкций журналистам уже не удалось.

По словам руководителей трех китайских заводов, китайские производители начали сотрудничать с северокорейскими заводами по производству ресниц в начале 2000-х годов. Они сказали, что ценят рабочую силу страны за низкую стоимость и высокое качество ресниц.

Согласно оценке на 2023 год, опубликованной Kali, китайским производителем коробок для ресниц, около 80% заводов по производству ресниц в Северной Корее покупают или перерабатывают сырье и полуфабрикаты для накладных ресниц в Северной Корее.

Несмотря на качество вой, северокорейский труд оплачивается плохо. Заработная плата в Северной Корее может составлять десятую часть зарплаты в Китае, заявили четверо китайских владельцев и руководителей фабрик.

Дополнительно

Северная Корея уже давно является крупным экспортером продуктов из волос, таких как парики и накладные ресницы. Многие люди готовы платить деньги за искусственные волосы, чтобы избежать хлопот с тушью для ресниц и достичь драматического вида. Впрочем, по данным издания экспорт упал во время пандемии COVID-19, когда Северная Корея плотно закрыла свои границы.

Торговля ресницами, изготовленными в Северной Корее, через Китай, возобновилась в прошлом году.

Данные китайской таможни показали, что экспорт Северной Кореи в Китай вырос более чем вдвое в 2023 году, когда границы снова открылись. Отметим, что Китай является пунктом назначения для почти всего заявленного экспорта Северной Кореи.

Парики и ресницы составляли почти 60% заявленного северокорейского экспорта в Китай в прошлом году. Всего в 2023 году Северная Корея экспортировала в Китай 1680 тонн накладных ресниц, бороды и париков на сумму около 167 миллионов долларов.

В 2019 году, когда цены были ниже, он экспортировал 1829 тонн на сумму всего 31,1 миллиона долларов.

Государственный департамент США и международные эксперты подсчитали, что Северная Корея забирает до 90% иностранных доходов, полученных ее гражданами, многие из которых живут в бедности. Агентство Reuters не смогло определить, сколько доходов от продажи вой вернулось к правительству Кима или как они были использованы.

Мы должны предположить, что... миллионы долларов ежемесячно, которые Северная Корея зарабатывает через эту торговлю ресницами, используются для режима Ким Чен Ына. - сказал юрист по вопросам санкций из Сеула Шин Тонг Чан.

Его точку зрения подтвердили еще два эксперта по международной торговле, хотя ни один не предоставил конкретных доказательств.

Северная Корея не ответила на запросы о комментариях по этой истории, направленные в ее миссии в ООН в Нью-Йорке и Женеве, свое посольство в Пекине и свой консульский офис в китайском пограничном городе Даньдун.

Представитель МИД Китая заявил, что Пекин и Пхеньян "являются дружественными соседями" и что "нормальное сотрудничество между двумя странами, которое является законным и добросовестным, не следует преувеличивать".

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Контекст

С 2006 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций пытаясь приостановить ядерную программу Пхеньяна ввел дюжину санкционных резолюций, ограничивших возможности страны торговать такими продуктами, как уголь, текстиль и нефть. Строгие санационные ограничения коснулись и работы северокорейцев за рубежом.

Предполагается, что санкции, принятые Советом Безопасности, должны выполняться государствами-членами ООН, в соответствии с соглашением.

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Впрочем, прямого запрета на продукты из волос не было. Поэтому торговля накладными ресницами из Северной Кореи не обязательно нарушает международное право, - сообщили Reuters три эксперта по вопросам санкций.

Агентство Reuters представило свои выводы Министерству иностранных дел Китая, которое заявило, что ему "не известно об описанных обстоятельствах", но что любые вероятные нарушения санкций ООН являются "полностью безосновательными".

Министерство иностранных дел Японии не комментировало выводы Reuters, но заявило, что Токио, который запрещает торговлю с Пхеньяном, продолжит рассматривать "самый эффективный подход" в отношении Северной Кореи. Дипломатическая служба Европейского Союза не ответила на запросы о комментариях относительно войл, изготовленных в Северной Корее, которые продаются в ее юрисдикции.

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С 2008 года Соединенные Штаты отдельно расширили свои собственные меры против Северной Кореи, которые включают санкции против любой компании, хранящей или продающей продукты, продажи которых финансируются режимом Кима: ограничение, которое также касается неамериканских фирм, использующих доллар США.