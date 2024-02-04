Під маркуванням "made in China": як накладні вії допомагають Кім Чен Ину отримувати гроші Заходу – Reuters

Мільйони доларів від продажів північнокорейських накладних вій, які продаються в косметичних магазинах по всьому світу як "зроблено в Китаї", допомогли минулому році відновити експорт Північної Кореї. Про це свідчить розслідування Reuters, передає УНН.

Деталі

Обробка та пакування північнокорейських накладних вій, які відкрито проводяться в сусідньому Китаї, найбільшому торговельному партнері країни, дають режиму Кім Чен Ина можливість обійти міжнародні санкції та забезпечуючи життєво важливе джерело іноземної валюти.

Агентство Reuters поспілкувалося з 20 людьми, у тому числі 15 із індустрії виробництва вій, а також з торговими юристами та експертами з економіки Північної Кореї, які розповіли деталі схеми. За їх словами китайські фірми імпортують накладні вії з Північної Кореї, а потім їх комплектують та упаковують, як китайський товар.

Готові вії потім експортуються на ринки, включаючи Захід, Японію та Південну Корею. Це підтвердили журналістам вісім людей, які безпосередньо працюють у компаніях, що займаються торгівлею вій.

Перепродажем північнокорейських вій займається чимало поважних китайський компаній. Зокрема, купувати вії не соромлять й виробники з Пінду, міста на сході Китаю, що вважається "світовою столицею вій". Тамтешня влада неодноразово заявляла, що у них виготовляється 70% усіх накладних вій у світі. Більше того, Пінду є ключовим вузлом у ланцюжку поставок із Північної Кореї.

Багато компаній, що базуються в Пінду, такі як Monsheery, упаковують накладні вії, які виробляють переважно північнокорейці, сказав Ван Тінгтін, чия родина володіє фірмою, що експортує продукцію до США, Бразилії та росії.

Ван сказала в інтерв’ю зі свого заводу, що північнокорейські товари допомогли створити їй Monsheery з маленької сімейної майстерні. Компанію було засновано у 2015 році, свідчать корпоративні записи.

Якість північнокорейського продукту набагато краща. — сказала Ван, власниця Monsheery.

Вона зазначила, що їй не відомо про жодні проблеми, пов’язані з санкціями, пов’язані з використанням північнокорейських штучних вій. Вона відмовилася назвати своїх міжнародних клієнтів.

Втім більшість виробників вій у Пінду усвідомлюють роль санкцій у складному ланцюжку розподілу.

Якби не ці санкції, (північнокорейцям) не було б потреби експортувати через Китай. — сказав Гао, власник компанії Yumuhui Eyelash.

Цуй Хучже, який представляє північнокорейську фабрику, яка працює з китайським партнером у підприємстві під назвою Korea-China Processing Joint Trading Company, сказав, що північнокорейська фірма відправляє напівфабрикати вій до Китаю, де вони продаються на ринки, включаючи США. , Європа, Японія та Південна Корея.

Він відмовився назвати дві компанії, які беруть участь у партнерстві, або їхніх клієнтів. Згодом зв’язатися з ним для коментаря щодо наслідків санкцій журналістам вже не вдалося.

За словами керівників трьох китайських заводів, китайські виробники почали співпрацювати з північнокорейськими заводами з виробництва вій на початку 2000-х років. Вони сказали, що цінують робочу силу країни за низьку вартість і високу якість вій.

Згідно з оцінкою на 2023 рік, опублікованою Kali, китайським виробником коробок для вій, близько 80% заводів із виробництва вій у Північній Кореї купують або переробляють сировину та напівфабрикати для накладних вій у Північній Кореї.

Незважаючи на якість вій, північнокорейська праця оплачується погано. Заробітна плата в Північній Кореї може становити десяту частину зарплати в Китаї, заявили четверо китайських власників і керівників фабрик.

Додатково

Північна Корея вже давно є великим експортером продуктів з волосся, таких як перуки та накладні вії. Чимало людей готові платити гроші за штучне волосся, аби уникнути клопоту з тушшю для вій та досягти драматичного вигляду. Втім, за даними видання експорт впав під час пандемії COVID-19, коли Північна Корея щільно закрила свої кордони.

Торгівля віями, виготовленими в Північній Кореї, через Китай, поновилась торік.

Дані китайської митниці показали, що експорт Північної Кореї до Китаю зріс більш ніж удвічі у 2023 році, коли кордони знову відкрилися. Зазначимо, що Китай є пунктом призначення для майже всього заявленого експорту Північної Кореї.

Перуки та вії становили майже 60% заявленого північнокорейського експорту до Китаю минулого року. Загалом у 2023 році Північна Корея експортувала до Китаю 1680 тонн накладних вій, бороди та перук на суму близько 167 мільйонів доларів.

У 2019 році, коли ціни були нижчими, він експортував 1829 тонн на суму лише 31,1 мільйона доларів.

Державний департамент США та міжнародні експерти підрахували, що Північна Корея забирає до 90% іноземних доходів, отриманих її громадянами, багато з яких живуть у бідності. Агентство Reuters не змогло визначити, скільки доходів від продажу вій повернулося до уряду Кіма чи як вони були використані.

Ми маємо припустити, що... мільйони доларів щомісяця, які Північна Корея заробляє через цю торгівлю віями, використовуються для режиму Кім Чен Ина. – сказав юрист із питань санкцій із Сеула Шін Тонг Чан.

Його точку зору підтвердили ще два експерта з міжнародної торгівлі, хоча жоден не надав конкретних доказів.

Північна Корея не відповіла на запити про коментарі щодо цієї історії, надіслані до її місій в ООН у Нью-Йорку та Женеві, свого посольства в Пекіні та свого консульського офісу в китайському прикордонному місті Даньдун.

Представник МЗС Китаю заявив, що Пекін і Пхеньян "є дружніми сусідами" і що "нормальну співпрацю між двома країнами, яка є законною та сумлінною, не слід перебільшувати".

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Контекст

З 2006 року Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй намагаючись призупинити ядерну програму Пхеньяна запровадила дюжину санкційних резолюцій, що обмежили можливості країни торгувати такими продуктами, як вугілля, текстиль і нафта. Суворі санаційні обмеження такнулись й роботи північнокорейців за кордоном.

Передбачається, що санкції, ухвалені Радою Безпеки, повинні виконуватися державами-членами ООН, відповідно до угоди.

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Втім, прямої заборони на продукти з волосся не було. Тож торгівля накладними віями з Північної Кореї не обов’язково порушує міжнародне право, –повідомили Reuters три експерти з питань санкцій.

Агентство Reuters представило свої висновки Міністерству закордонних справ Китаю, яке заявило, що йому "не відомо про описані обставини", але що будь-які ймовірні порушення санкцій ООН є "повністю безпідставними".

Міністерство закордонних справ Японії не коментувало висновки Reuters, але заявило, що Токіо, який забороняє торгівлю з Пхеньяном, продовжить розглядати "найефективніший підхід" щодо Північної Кореї. Дипломатична служба Європейського Союзу не відповіла на запити щодо коментарів щодо вій, виготовлених у Північній Кореї, які продаються в її юрисдикції.

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З 2008 року Сполучені Штати окремо розширили свої власні заходи проти Північної Кореї, які включають санкції проти будь-якої компанії, що зберігає або продає продукти, продажі яких фінансуються режимом Кіма: обмеження, яке також стосується неамериканських фірм, що використовують долар США.