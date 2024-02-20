Путін подарував Кім Чен Іну автомобіль російського виробництва
Київ • УНН
Путін подарував Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва під час їхньої зустрічі в лютому, як повідомляють північнокорейські державні ЗМІ.
Ватажок КНДР отримав від президента Росії Володимира Путіна автомобіль російського виробництва. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї, передає УНН .
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Марка та модель не вказуються.
Як зазначається, подарунок для Кім Чен Іна отримала 18 лютого його сестра, заступник завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон, а також секретар ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Кім Йо Чжон повідомляє, що цей подарунок "служить ясним свідченням особливих дружніх відносин, встановлених між лідерами двох країн", і є "найкращим подарунком". Вона передала подяку Путіну.
Відомо, що Кім Чен Ін для пересування часто використовує лімузин Maybach.
Під маркуванням "made in China": як накладні вії допомагають Кім Чен Ину отримувати гроші Заходу – Reuters04.02.24, 10:48 • 44176 переглядiв