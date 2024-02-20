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Американець стверджує, що виграв $340 млн, але представники лотереї відмовляють, вказуючи на "людську помилку"

Американець стверджує, що виграв $340 млн, але представники лотереї відмовляють, вказуючи на "людську помилку"

Київ • УНН

 • 24053 перегляди

Американець стверджує, що виграв у лотерею 340 мільйонів доларів, але чиновники заявили, що це була "помилка на сайті", і анулювали його виграш; він подав до суду на лотерейні компанії.

Житель Вашингтона Джон Чікс, який вважав, що виграв джекпот у 340 млн доларів, але компанії лотереї - Powerball і DC Lottery – повідомили йому, що це була "помилка веб-сайту", і його виграш було анульовано. У відповідь американець звернувся до суду. Про це передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Лягає спати мільйонером, а прокидається без грошей, - так сталося з жителем США Джоном Чіксом, який думав, що виграв 340 мільйонів доларів у лотерею. Втім наступного дня йому повідомили, вказавши, що сталася "помилка на сайті" і що багатомільйонні призові номери не були виграшними.

Чоловік подав до суду на компанії Powerball та DC Lottery, яка відмовляються платити за квиток, придбаний переможцем лотереї в січні 2023 року. Пан Чікс стверджує, що його номери з'явилися на сайті Вашингтонської лотереї. Зі сторони компанії продовжують наполягати, що це була помилка на сайті, а не офіційні номери.

Але чоловік зберіг квиток, знайшов адвоката і тепер вимагає від компаній лотереї відшкодування збитків у розмірі джекпоту, а також відсотків, які він міг би отримувати з нього щодня, - загалом 340 мільйонів доларів.

Як стався "неймовірний" збій в лотереї

Згідно з судовими документами, Powerball і підрядник лотереї, компанія Taoti Enterprises, розташована у Вашингтоні, стверджують, що плутанина виникла через технічну помилку.

У судовій заяві один зі співробітників Taoti повідомив, що 6 січня 2023 року - у день, коли Чікс купив свій квиток, - група контролю якості проводила тести на сайті. Згідно з судовими документами, цього дня на сайті "випадково" було розміщено набір тестових номерів Powerball, які збіглися з номерами Чікса. Ці номери залишалися в мережі протягом трьох днів, до 9 січня.

Адвокат "переможця" лотереї Річард Еванс заявив, що, оскільки виграшні номери збіглися з номерами Чікса, його клієнт має право на "весь джекпот". В іншому разі, стверджує Еванс, Чікс має право на відшкодування збитків за "грубу недбалість" лотереї під час розміщення помилкових лотерейних номерів.

Нагадаємо

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