Безхатьки купили лотерейний квиток на вкрадену картку і виграли півмільйона євро: жертва пропонує поділитися виграшем

У французькому місті Тулуза двоє безхатьків використали викрадену банківську картку, щоб купити лотерейний квиток, який виявився щасливим - виграш становив 500 000 євро. Про це інформує УНН із посиланням на Associated Press.

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Зазначається, що у Жана-Давида Е. викрали з авто рюкзак, у якому був гаманець із документами та банківською карткою. Чоловік одразу звернувся до банку, щоб заблокувати рахунок, але дізнався, що з картки вже списали 52,50 євро.

"Чоловік ... пропонує розділити готівку з щасливчиками. Він також хоче повернути свій гаманець", - йдеться у статті.

Злодіям тим часом загрожує арешт. При цьому наразі ніхто не надав виграшний квиток для отримання нагороди.

Це неймовірна історія, але все це правда. ... Ви нічим не ризикуєте... ми з вами поділимося, і ви зможете змінити своє життя. Термін дії квитка закінчиться, час працює проти нас - сказав адвокат потерпілого.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей. За даними слідства, реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни російської федерації.

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