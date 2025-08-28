$41.320.08
Эксклюзив
11:21 • 15102 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 24884 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
07:27 • 51407 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 81589 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 78752 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 104719 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 76864 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80203 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 218602 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 91385 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Джекпот Powerball приближается к миллиарду долларов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Джекпот Powerball достиг 950 миллионов долларов в субботу вечером, поскольку предыдущий розыгрыш не выявил победителя. Это шестой по величине джекпот в истории игры, который может превысить миллиард долларов.

Джекпот Powerball приближается к миллиарду долларов

В субботу вечером джекпот Powerball будет разыгран с призовым фондом в 950 миллионов долларов. Предыдущий розыгрыш на 850 миллионов не определил главного победителя, поэтому сумма продолжает расти и может превысить миллиард долларов, пишет УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Джекпот Powerball приближается к отметке в 1 миллиард долларов в субботнем вечернем розыгрыше. По оценкам, он составляет 950 миллионов долларов после того, как ни один билет не выиграл джекпот в среду вечером, когда приз составлял примерно 850 миллионов долларов

- говорится в публикации.

Это был шестой по величине джекпот в истории игры. Выигрышными числами стали 9, 12, 22, 41, 61 и Powerball под номером 25. Приз в 950 миллионов долларов также войдет в историю Powerball как шестой по величине. Последний раз главный выигрыш превысил миллиард в июле 2023 года, когда в Калифорнии один билет принес владельцу 1,08 миллиарда долларов.

Продажи билетов Powerball удвоились за последнюю неделю, поскольку все больше игроков присоединяются к развлечению с билетом стоимостью 2 доллара, а также вносят свой вклад в добрые дела в своих общинах 

- сказал Мэтт Строун, председатель Powerball Product Group и генеральный директор лотереи Айовы, перед розыгрышем в среду вечером.

Счастливчик, который выиграет джекпот, будет иметь выбор: забрать единовременную сумму или оформить выплаты через аннуитет. В таком случае победитель получит один немедленный платеж и еще 29 ежегодных выплат, которые будут расти на 5% ежегодно.

Предыдущие выигрыши

Последний раз джекпот Powerball выигрывали еще 31 мая. Тогда в Калифорнии один билет принес владельцу 204,5 миллиона долларов, а денежная стоимость выигрыша составила 91,6 миллиона.

По статистике Powerball, шансы сорвать главный приз составляют 1 к 292,2 миллиона. Розыгрыши проводятся трижды в неделю - в понедельник, среду и субботу в 23:00 по восточному времени.

Самый большой выигрыш в истории Powerball был зафиксирован в 2022 году. Тогда билет, проданный в Альтадене (Калифорния), принес владельцу 2,04 миллиарда долларов - это до сих пор рекорд не только Powerball, но и всех лотерей мира.

Первая же игра Powerball состоялась еще в 1992 году. Билеты стоят 2 доллара и доступны в 45 штатах США, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Алена Уткина

