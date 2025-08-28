Джекпот Powerball приближается к миллиарду долларов

В субботу вечером джекпот Powerball будет разыгран с призовым фондом в 950 миллионов долларов. Предыдущий розыгрыш на 850 миллионов не определил главного победителя, поэтому сумма продолжает расти и может превысить миллиард долларов, пишет УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Джекпот Powerball приближается к отметке в 1 миллиард долларов в субботнем вечернем розыгрыше. По оценкам, он составляет 950 миллионов долларов после того, как ни один билет не выиграл джекпот в среду вечером, когда приз составлял примерно 850 миллионов долларов - говорится в публикации.

Это был шестой по величине джекпот в истории игры. Выигрышными числами стали 9, 12, 22, 41, 61 и Powerball под номером 25. Приз в 950 миллионов долларов также войдет в историю Powerball как шестой по величине. Последний раз главный выигрыш превысил миллиард в июле 2023 года, когда в Калифорнии один билет принес владельцу 1,08 миллиарда долларов.

Продажи билетов Powerball удвоились за последнюю неделю, поскольку все больше игроков присоединяются к развлечению с билетом стоимостью 2 доллара, а также вносят свой вклад в добрые дела в своих общинах - сказал Мэтт Строун, председатель Powerball Product Group и генеральный директор лотереи Айовы, перед розыгрышем в среду вечером.

Счастливчик, который выиграет джекпот, будет иметь выбор: забрать единовременную сумму или оформить выплаты через аннуитет. В таком случае победитель получит один немедленный платеж и еще 29 ежегодных выплат, которые будут расти на 5% ежегодно.

Предыдущие выигрыши

Последний раз джекпот Powerball выигрывали еще 31 мая. Тогда в Калифорнии один билет принес владельцу 204,5 миллиона долларов, а денежная стоимость выигрыша составила 91,6 миллиона.

По статистике Powerball, шансы сорвать главный приз составляют 1 к 292,2 миллиона. Розыгрыши проводятся трижды в неделю - в понедельник, среду и субботу в 23:00 по восточному времени.

Самый большой выигрыш в истории Powerball был зафиксирован в 2022 году. Тогда билет, проданный в Альтадене (Калифорния), принес владельцу 2,04 миллиарда долларов - это до сих пор рекорд не только Powerball, но и всех лотерей мира.

Первая же игра Powerball состоялась еще в 1992 году. Билеты стоят 2 доллара и доступны в 45 штатах США, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

