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Время не замораживать российские активы, а арестовывать - Сибига

Время не замораживать российские активы, а арестовывать - Сибига

Киев  •  УНН

 • 6598 просмотра

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Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал перейти от замораживания к аресту российских активов. Он отметил необходимость использования не только прибыли, но и самих активов для поддержки Украины.

Глава МИД Украины призвал западных партнеров перейти к арестам российских активов, вместо замораживания.

Пишет УНН со ссылкой на Х Сибиги.

Когда речь идет о обездвиженных российских активах, пора переходить от замораживания к аресту - использовать не только доходы, но и сами активы для поддержания обороноспособности, устойчивости и восстановления Украины. Справедливо и законно заставить агрессора возместить убытки и ущерб

- написал Сибига.

Напомним

Также новая глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что миллиарды российских государственных средств, замороженных в ЕС, должны быть использованы для помощи Украине. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
kaia-kallasКайя Каллас
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина