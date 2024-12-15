Время не замораживать российские активы, а арестовывать - Сибига

Глава МИД Украины призвал западных партнеров перейти к арестам российских активов, вместо замораживания.

Пишет УНН со ссылкой на Х Сибиги.

Когда речь идет о обездвиженных российских активах, пора переходить от замораживания к аресту - использовать не только доходы, но и сами активы для поддержания обороноспособности, устойчивости и восстановления Украины. Справедливо и законно заставить агрессора возместить убытки и ущерб - написал Сибига.

Напомним

Также новая глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что миллиарды российских государственных средств, замороженных в ЕС, должны быть использованы для помощи Украине.