Время не замораживать российские активы, а арестовывать - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал перейти от замораживания к аресту российских активов. Он отметил необходимость использования не только прибыли, но и самих активов для поддержки Украины.
Глава МИД Украины призвал западных партнеров перейти к арестам российских активов, вместо замораживания.
Пишет УНН со ссылкой на Х Сибиги.
Когда речь идет о обездвиженных российских активах, пора переходить от замораживания к аресту - использовать не только доходы, но и сами активы для поддержания обороноспособности, устойчивости и восстановления Украины. Справедливо и законно заставить агрессора возместить убытки и ущерб
Напомним
Также новая глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что миллиарды российских государственных средств, замороженных в ЕС, должны быть использованы для помощи Украине.