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Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности

Киев • УНН

 • 4972 просмотра

Украина передаёт Европе боевой и технологический опыт. Киев и Стокгольм развивают совместные оборонные проекты, несмотря на бюрократию.

Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности

Украина постепенно меняет свою роль в европейской системе безопасности — от государства, нуждающегося в военной помощи, до партнёра, чей боевой опыт и технологии становятся необходимыми для обороны Евросоюза и НАТО. Европейские военные и оборонные компании признают, что традиционные модели планирования, многолетние циклы разработки вооружений и медленные процедуры закупок не соответствуют скорости современной войны. Вместо этого Украина уже научилась создавать, испытывать и модернизировать оружие непосредственно под конкретные потребности фронта. Об этом, в частности, шла речь на Open Arms Fest в Стокгольме — мероприятии, объединившем украинские оборонные компании, представителей правительства и отрасли, экспертов и деятелей искусства, пишет УНН.

От получателя военной помощи до партнёра, который учит Европу защищаться

Полномасштабная война россии против Украины изменила не только характер боевых действий, но и представление о том, как должна функционировать современная система обороны. Технологии, на разработку которых раньше уходили годы, сегодня могут утрачивать актуальность за считаные месяцы. Беспилотники, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны и высокоточное оружие требуют постоянного совершенствования в соответствии с изменениями на поле боя.

Украина проходит эту трансформацию непосредственно во время войны. Именно поэтому её опыт является уникальным и ценным для европейских государств, которые вынуждены пересматривать собственные оборонные стратегии и готовиться к потенциальному расширению российской агрессии.

Как отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Швеции Светлана Залищук, за годы полномасштабной войны произошли принципиальные изменения в роли Украины в европейской системе безопасности.

В начале войны мы просили у них оружие. Сейчас шведы и европейцы приезжают в Украину учиться тому, как защищать свои государства 

— рассказала дипломат.

По её словам, Украина уже не просто получает поддержку партнёров, а вносит собственный вклад в укрепление обороноспособности европейского континента. Речь идёт не только о передаче технологий или обмене боевым опытом, но и о создании совместных оборонных возможностей.

Показательный пример — сотрудничество со Швецией. Обе страны имеют общее понимание российской угрозы, и обеим есть что предложить друг другу. Украина обладает опытом применения и быстрой модернизации вооружений в условиях интенсивных боевых действий. В Швеции есть развитая промышленная база, инженерные компетенции и возможности масштабирования производства.

Именно на взаимодополняемости этих возможностей акцентирует внимание Фредрик Острём, представитель Шведского управления оборонных материалов (FMV) при посольстве Швеции в Украине, который обеспечивает стратегическую координацию и расширение сотрудничества между двумя государствами в сфере военно-технического обеспечения.

Мы можем учиться у вас (у Украины — ред.), перенимать ваш опыт войны и знакомиться со всеми новыми технологиями, которые вы используете. В то же время в Швеции есть много компаний, которые могут помочь вам масштабировать производство. Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество 

— подчеркнул он.

Острём убеждён, что потенциал такого партнёрства не следует ограничивать отдельными видами вооружений. Совместные проекты могут охватывать производство компонентов, развитие собственных цепочек поставок, масштабирование выпуска беспилотных систем и другие направления оборонной промышленности.

Для Европы это означает возможность не только помогать Украине противостоять российской агрессии, но и использовать украинские наработки для укрепления собственной безопасности.

В конечном счёте всё сводится к нашим ценностям и к тому, как мы относимся к свободе и демократии. Мы боремся за свободный мир. И мы делаем это вместе с вами 

— отметил Фредрик Острём.

Почему украинский опыт заставляет Европу пересматривать подходы к ведению войны

Европейские партнеры отмечают, что одним из главных преимуществ украинской оборонной промышленности стала скорость адаптации к новым угрозам. В условиях постоянной технологической конкуренции с россией украинские производители вынуждены максимально сокращать путь от выявления проблемы на фронте до создания и внедрения нового решения.

Для европейской оборонной индустрии, которая десятилетиями работала в условиях относительно стабильной среды безопасности, такой подход означает необходимость полного пересмотра устоявшихся производственных и управленческих моделей.

Представитель Вооружённых сил Швеции Томас Хедстрём во время дискуссии о будущем оборонного сотрудничества подчеркнул, что европейским военным стоит прежде всего прислушиваться к опыту Украины.

Идеи и инновации у нас есть. Но как нам их внедрять? Как быстро проходить весь цикл и переходить к следующей инновации? Создать условия для такого процесса чрезвычайно сложно 

– объяснил Хедстрём.

Он отметил, что проблема заключается в том, что европейские военные и оборонные предприятия привыкли работать в условиях, когда риски можно прогнозировать, моделировать и постепенно минимизировать. Украина же вынуждена принимать решения в ситуации, когда задержка может стоить жизней военнослужащих и потери позиций на фронте.

Именно эта разница формирует принципиально иную скорость инноваций.

Представитель шведских Вооружённых сил также добавил, что европейские страны заинтересованы в использовании украинского опыта.

Проблема заключается в том, что чрезвычайно сложно сформировать ощущение реальности, в которой мы находимся в состоянии войны 

– отметил он.

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Для НАТО это создаёт отдельный вызов, поскольку Альянсу необходимо научиться действовать со скоростью, характерной для военного времени, не дожидаясь, пока угроза станет непосредственной.

Кроме того, опыт Украины показывает, что противовоздушная оборона не может ограничиваться исключительно перехватом средств поражения. Для снижения интенсивности атак необходимо также учитывать возможности противника по производству и применению оружия. Необходим комплексный подход, объединяющий активную противовоздушную оборону, пассивную защиту инфраструктуры и ударные способности.

Для европейских государств это означает необходимость пересмотра не только структуры вооружений, но и общей концепции обороны, которая должна обеспечивать устойчивость государства даже в условиях продолжительных боевых действий.

Европейской оборонной промышленности сложно перестроиться, когда война меняется за недели

Не менее важным вызовом для Европы является перестройка самой модели оборонного производства.

Главный бренд-стратег по вопросам слияний, поглощений (M&A) и интеграции в шведской оборонной компании Saab Патрик Моллбринк обратил внимание на то, что традиционная система разработки и производства вооружений формировалась в совершенно иных условиях безопасности.

Исторически наша промышленность была ориентирована на условия, которые можно назвать условиями холодной войны. Мы исходили из того, что у нас есть годы и годы на производство любой продукции. Но сейчас ситуация стремительно меняется 

– отметил он.

По его словам, Украина продемонстрировала принципиально иную модель взаимодействия между военными и производителями. Если раньше предприятие могло завершить разработку, передать готовую продукцию заказчику и лишь позднее получить отзывы о её использовании, то украинский опыт демонстрирует непрерывный контакт военных и производителя.

Мы видим это на примере Украины, где обновление систем происходит в чрезвычайно короткие сроки – в течение дней или недель. Системы возвращаются с фронта на завод, там их дорабатывают, после чего они снова поступают на передовую. И это действительно фундаментальное изменение 

– считает Патрик Моллбринк.

Для европейской оборонной индустрии это означает необходимость пересмотра собственной роли. Производитель больше не может оставаться лишь поставщиком готовой продукции. Он должен быть непосредственным участником процесса совершенствования вооружений, постоянно получать обратную связь об их применении и оперативно реагировать на появление новых угроз и вызовов.

В то же время скорость инноваций должна сопровождаться способностью масштабировать производство. Современная война требует не только технологически совершенных систем, но и значительного количества вооружений.

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Отдельным вызовом остаются цепочки поставок. Европейские производители зависят от компонентов, которые производятся за пределами их государств, а значит, любые перебои могут сказываться на темпах оборонного производства. Именно поэтому сотрудничество с Украиной открывает для Европы возможности для создания новых производственных цепочек, локализации отдельных компонентов и развития совместных оборонных предприятий.

Украина и Швеция могут совместно строить новую систему европейской безопасности

Одним из примеров того, как украинский опыт может быть интегрирован в европейскую оборонную систему, становится углубление сотрудничества Украины и Швеции.

По словам посла Украины Светланы Залищук, Швеция осознаёт угрозу российской агрессии и уже работает над повышением готовности не только армии, но и всего общества. В стране действует концепция тотальной обороны, которая предусматривает привлечение к обеспечению национальной безопасности военных, государственных органов, бизнеса и гражданского населения.

И сами шведы считают, что во время войны воюет не просто армия, а всё общество. И шведское общество готовится к войне 

– рассказала Залищук.

По её мнению, общее понимание российской угрозы создаёт основу для долгосрочного стратегического партнёрства между двумя странами. Причём речь идёт не только о закупке отдельных систем вооружения, но и о создании взаимосвязанных оборонных экосистем, которые могут усиливать возможности обоих государств.

Среди перспективных направлений сотрудничества дипломат назвала развитие противобаллистической защиты и взаимодействие украинской и шведской авиационной промышленности. Например, украинское предприятие "Антонов" взаимодействует со шведской стороной по вопросу возможностей производства отдельных элементов истребителей Gripen в Украине. Такие проекты также позволяют расширять производственные возможности самой Европы.

По словам дипломата, главная проблема Европы заключается в том, что скорость развития её оборонных возможностей пока не соответствует темпам технологических изменений на поле боя.

К сожалению, пока эта скорость не соответствует скорости этой войны в центре Европы, я бы так сказала 

– подчеркнула Залищук.

Поэтому одной из главных задач украинско-европейского сотрудничества должно стать ускорение производственных процессов, оборонных закупок и внедрения новых технологий.

Европейское оборонное сотрудничество до сих пор сдерживает бюрократия

Несмотря на заинтересованность европейских партнёров в украинском опыте, практическая реализация совместных проектов сталкивается с рядом административных и регуляторных препятствий.

По словам главного бренд-стратега по вопросам слияний, поглощений (M&A) и интеграции в шведской оборонной компании Saab Патрика Моллбринка, компании сталкиваются с проблемой экспортного контроля.

И сейчас мы столкнулись с проблемами экспортного контроля. Именно это в настоящее время является главным препятствием для обеих сторон. И, конечно, этот вопрос необходимо решать на правительственном уровне 

– подчеркнул он.

Моллбринк добавил, что шведские производители заинтересованы в непосредственной работе с украинскими компаниями, однако сложные процедуры получения разрешений могут замедлять реализацию совместных проектов.

Мы могли бы уже сейчас проводить испытания в Украине, если бы было проще преодолевать ограничения экспортного контроля и быстрее получать разрешения на реализацию запланированных нами мероприятий 

– объяснил он.

В то же время украинский опыт демонстрирует необходимость поиска баланса между надлежащим контролем, безопасностью технологий и скоростью принятия решений. Украина со своей стороны работает над совершенствованием собственной нормативной базы для международного оборонного сотрудничества.

Очевидно, что для европейских государств вопрос теперь заключается не в том, стоит ли перенимать украинский опыт, а в том, насколько быстро они смогут интегрировать его в собственные оборонные системы. Ведь Россия продолжает готовиться к длительному противостоянию, и угроза для Европы становится всё более реальной.

Лилия Подоляк

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