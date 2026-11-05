У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасности

Украина сейчас обладает опытом, который невозможно получить на учебных полигонах, — годами противостояния российской армии, практическим испытанием вооружения и собственными технологическими разработками. Европейские страны располагают значительными финансовыми ресурсами, промышленными мощностями и технологической базой.

Сочетание этих возможностей может стать основой новой модели оборонного партнерства, которая будет укреплять не только Украину, но и всю Европу, пишет УНН.

Именно такая мысль прозвучала на Open Arms Fest 2026 в Осло. Мероприятие, проходившее 29–31 октября, объединило украинские оборонные компании, представителей правительства и отрасли, экспертов и деятелей искусства. Более десяти украинских производителей представили свои оборонные технологии, а программа фестиваля включала дискуссии об оборонном сотрудничестве, бизнес-возможностях, гибридной войне, информационной безопасности и устойчивости общества.

У Украины есть опыт — у Европы ресурсы

Перед участниками фестиваля выступил министр обороны Украины Евгений Хмара. Он подчеркнул, что за годы полномасштабной войны украинская оборонная промышленность стала одной из самых динамичных в мире.

Оружие имеет смысл только тогда, когда защищает жизни людей, свободу и ценности. За годы полномасштабной войны украинская оборонная индустрия стала одной из самых динамичных в мире. Наши компании разрабатывают, испытывают и совершенствуют решения не на полигонах, а на фронте. И делают это за недели, а не за годы. Европа располагает капиталом, производственными мощностями, технологической базой и стандартами. Украина обладает боевым опытом, скоростью и людьми, которые знают, что работает сегодня и что будет работать завтра. Поэтому сотрудничество с европейской оборонной промышленностью для нас — это вопрос безопасности — отметил Евгений Хмара.

Он объяснил, что сочетание этих возможностей должно стать основой дальнейшего сотрудничества.

Мы открыты к совместному производству, совместным предприятиям, инвестициям в производство в Украине и в ваших странах. К совместной разработке и обмену опытом с поля боя. Каждое совместное предприятие и каждая новая производственная линия усиливают сдерживание агрессора не только для Украины, но и для стран Севера и Балтии — подчеркнул министр.

По его словам, Россия воюет не только ракетами и беспилотниками, но и за сознание людей, пытаясь влиять на общественное единство и готовность государств защищаться.

Она бьет по доверию к институтам, по единству обществ, по готовности защищаться. Поэтому важно начинать формирование нашей устойчивости в когнитивном домене и противодействовать вражескому влиянию. Ведь ваши общества являются целями тех же операций влияния. Поэтому призываю использовать эти дни максимально для развития сотрудничества — заявил Евгений Хмара.

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Россия уже проверяет готовность Европы к защите

Для стран Северной Европы и Балтийского региона вопрос оборонного сотрудничества с Украиной имеет особое значение. Именно эти государства находятся в непосредственной географической близости к России и Беларуси и в последнее время уже регулярно сталкиваются с различными проявлениями российской военной и гибридной активности.

В частности, в декабре 2025 года Кирилл Буданов, который тогда занимал должность руководителя ГУР, заявил, что Москва существенно ускоряет график возможной агрессии против стран ЕС, считая европейское сообщество "слабым и разделенным". По данным разведки, Кремль перенес сроки вероятной атаки с 2030 на 2027 год.

Разумеется, эта оценка не означает, что нападение обязательно произойдет в 2027 году. Но в Европе все чаще обращают внимание на наращивание российского военного потенциала и необходимость дальнейшего усиления обороны.

О том, что Россия уже создает проблемы в сфере безопасности для европейских государств, свидетельствуют и конкретные инциденты. В октябре румынские ВВС обнаружили и сбили два неопознанных беспилотника вблизи юго-восточной границы с Украиной над Черным морем.

В сентябре три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. После этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что вторжение российских военных самолётов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооружённому конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.

Кроме того, угроза не ограничивается прямыми военными провокациями. россия использует дезинформацию, кибератаки и другие инструменты влияния, направленные на ослабление доверия к государственным институтам и раскол европейских обществ.

Поэтому украинский опыт может быть полезен европейским партнёрам не только в сфере разработки вооружений, но и в вопросах противодействия гибридным угрозам, защиты информационного пространства и повышения устойчивости общества.

Международные фестивали — площадка для формирования новых оборонных партнёрств

В этом контексте международные мероприятия, такие как Open Arms Fest, становятся важным инструментом для развития сотрудничества украинской и европейской оборонной промышленности. Среди прочего, такие площадки позволяют украинским производителям напрямую общаться с потенциальными заказчиками, инвесторами и представителями европейской оборонной отрасли.

Военный эксперт Иван Ступак в комментарии УНН отметил, что международные выставки дают компаниям возможность продемонстрировать собственные технологии, оценить предложения других производителей и определить перспективные направления сотрудничества.

Международные выставки призваны показать, кто чем располагает, какие технологии и разработки предлагает и какие перспективы для сотрудничества существуют — отметил он.

По его словам, значительная часть работы проходит за пределами выставочных стендов. За кулисами проходят переговоры, обсуждаются договорённости, перспективы привлечения инвестиций и будущие контракты. Причём потенциальными инвесторами могут быть не только компании оборонного сектора, но и представители других отраслей, заинтересованные вкладывать средства в перспективные технологии.

В то же время необходимо осознавать, что конкуренция на международном оборонном рынке чрезвычайно высока. В Европе и мире существует мощное оборонное лобби, которое может препятствовать заключению контрактов с украинскими производителями или создавать для них дополнительные трудности. Существует также риск, что иностранные компании будут пытаться переманивать украинских учёных, разработчиков и инженеров, чтобы использовать их знания и опыт в собственных интересах. Мы должны быть готовы к этим вызовам. Однако участие в таких мероприятиях всё равно необходимо, ведь это возможность заявить о себе, найти партнёров и выйти на новые рынки — объяснил Иван Ступак.

По его мнению, отдельную ценность украинского опыта составляют скорость разработки и децентрализованная модель производства. Украинская оборонная промышленность вынуждена искать способы изготавливать вооружения даже в условиях постоянной угрозы российских ударов. Для этого используются современные технологии, в частности 3D-печать, небольшие производственные площадки и рассредоточенные мощности.

Ещё один важный аспект — возможность организовывать совместное производство с европейскими партнёрами. В Украине сейчас сложно строить новые заводы и вкладывать значительные средства в производственную инфраструктуру, поскольку даже предприятия на западе страны могут стать целями российских атак. В такой ситуации инвестиции в миллионы долларов рискуют быть уничтоженными. Именно поэтому создание совместных производств на территории Европейского союза может быть практичным решением. Международные выставки помогают находить партнёров для такого сотрудничества, обсуждать условия и формировать основу для будущих договорённостей — обратил внимание эксперт.

В то же время развитие оборонного сотрудничества за пределами Украины создаёт и определённые вызовы. В частности, речь идёт о том, что если наши инженеры, разработчики и рабочие будут создавать добавленную стоимость на территории других государств, то именно эти страны будут получать значительную часть экономических выгод — рабочие места, налоги и развитие промышленности.

Поэтому такие мероприятия, как Open Arms Fest, демонстрируют, что украинский Defence Tech постепенно становится частью более широкого европейского диалога в сфере безопасности. Для Украины это возможность привлекать инвестиции, находить партнёров и масштабировать собственные разработки. Для европейских государств — получить доступ к технологиям и опыту, которые формируются в условиях крупнейшей войны в Европе со времён Второй мировой войны.

«Крупнейший экспорт Украины в Европу — это время» — генеральный директор Fire Point