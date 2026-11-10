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Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

Туки Смит умерла 4 ноября в возрасте 74 лет после длительной борьбы с рассеянным склерозом. Она была матерью близнецов Роберта Де Ниро.

Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит

Американская модель и актриса Туки Смит, известная по роли в ситкоме "227" и многолетними отношениями с голливудским актером Робертом Де Ниро, умерла в возрасте 74 лет. Причиной стала продолжительная борьба с рассеянным склерозом. Об этом сообщает E! News со ссылкой на The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Смит умерла 4 ноября. Информацию подтвердили ее сыновья-близнецы от Роберта Де Ниро — Аарон и Джулиан. По словам семьи, актриса долгое время боролась с заболеванием.

Туки Смит родилась в Филадельфии в 1952 году. В 1970-х она начала модельную карьеру и сотрудничала с известными модными брендами Chanel, Versace и Yves Saint Laurent.

Карьера и отношения с Робертом Де Ниро

Широкую популярность Смит приобрела благодаря роли Евы Роули в американском ситкоме "227", к которому присоединилась в 1989 году. Также она снималась в фильмах "Квартира Джо", "Goosed" и сериале "Полиция Майами".

В 1988 году актриса начала встречаться с Робертом Де Ниро. В 1995 году у пары родились сыновья-близнецы с помощью суррогатной матери. Примерно через год после этого Смит и Де Ниро расстались.

Помимо модельной и актерской карьеры, Смит занималась благотворительностью. В 1994 году она открыла ресторан Toukie's на Манхэттене, часть прибыли которого направляла на помощь людям со СПИДом.

Роберт Де Ниро обратился к украинцам по поводу борьбы против агрессии РФ15.03.26, 07:16 • 11524 просмотра

Степан Гафтко

КультураЗдоровьеУНН Lite
Роберт Де Ниро
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благотворительность
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