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Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Тукі Сміт померла 4 листопада у 74 роки після тривалої боротьби з розсіяним склерозом. Вона була матір’ю близнюків Роберта Де Ніро.

Померла колишня партнерка Роберта Де Ніро та зірка серіалу "227" Тукі Сміт

Американська модель і акторка Тукі Сміт, відома за роллю в ситкомі "227" та багаторічними стосунками з голлівудським актором Робертом Де Ніро, померла у віці 74 років. Причиною стала тривала боротьба з розсіяним склерозом. Про це повідомляє E! News із посиланням на The Hollywood Reporter, пише УНН.

Деталі

Сміт померла 4 листопада. Інформацію підтвердили її сини-близнюки від Роберта Де Ніро – Аарон і Джуліан. За словами родини, акторка тривалий час боролася із захворюванням.

Тукі Сміт народилася у Філадельфії в 1952 році. У 1970-х вона розпочала модельну кар'єру та співпрацювала з відомими модними брендами Chanel, Versace і Yves Saint Laurent.

Кар'єра та стосунки з Робертом Де Ніро

Широку популярність Сміт здобула завдяки ролі Єви Роулі в американському ситкомі "227", до якого приєдналася у 1989 році. Також вона знімалася у фільмах "Квартира Джо", "Goosed" та серіалі "Поліція Маямі".

У 1988 році акторка почала зустрічатися з Робертом Де Ніро. У 1995 році в пари народилися сини-близнюки за допомогою сурогатної матері. Приблизно через рік після цього Сміт і Де Ніро розійшлися.

Окрім модельної та акторської кар'єри, Сміт займалася благодійністю. У 1994 році вона відкрила ресторан Toukie's на Мангеттені, частину прибутків якого спрямовувала на допомогу людям зі СНІДом.

Роберт Де Ніро звернувся до українців щодо боротьби проти агресії рф15.03.26, 07:16 • 11521 перегляд

Степан Гафтко

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