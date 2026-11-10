Трамп сам провёл брифинг из-за отсутствия пресс-секретаря и поссорился с журналистами из-за Путина

Президент США Дональд Трамп лично провёл брифинг в отсутствие пресс-секретаря Белого дома и вступил в спор с журналистом, который спросил о невыполненных ультиматумах владимиру путину. Вместо ответа американский лидер раскритиковал телеканал репортёра. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

На встрече с прессой Трамп появился вместе с президентом UFC Даной Уайтом, которому вновь публично предложил занять должность пресс-секретаря Белого дома. Уайт отказался, объяснив, что политика его не интересует.

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После этого Трамп сам начал отвечать на вопросы. Один из журналистов напомнил президенту, что в течение последних 22 месяцев он неоднократно устанавливал путину крайние сроки для прекращения войны против Украины и требовал встречи с Владимиром Зеленским, однако кремль игнорировал эти требования.

Трамп раскритиковал журналиста вместо ответа о путине

Он с нами воюет? — переспросил Трамп, после чего поинтересовался, какой телеканал представляет репортёр.

Услышав название MS NOW, президент США назвал его "фейковым каналом" с худшими рейтингами в истории. На первоначальный вопрос о путине он так и не ответил.

Во время брифинга журналисты также подняли вопрос о возможном импичменте министру обороны Питу Хегсету из-за военных операций без разрешения Конгресса.

Трамп защитил главу Пентагона, заявив, что тот выиграл войну в Венесуэле и "безусловно" победил в Иране. После этого президент спросил, почему не поднимался вопрос об импичменте в отношении тех, кто участвовал в войне во Вьетнамеп

Ранее Трамп также предположил, что после завершения российско-украинской войны Украина "будет иметь несколько иные очертания".

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