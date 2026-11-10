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Трамп сам провів брифінг через відсутність прессекретарки та посварився з журналістами через путіна

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Трамп замінив прессекретарку Білого дому на брифінгу та посварився з журналістом. На запитання про путіна він не відповів.

Трамп сам провів брифінг через відсутність прессекретарки та посварився з журналістами через путіна

Президент США Дональд Трамп особисто провів брифінг за відсутності прессекретарки Білого дому та вступив у суперечку з журналістом, який запитав про невиконані ультиматуми володимиру путіну. Замість відповіді американський лідер розкритикував телеканал репортера. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі

На зустрічі з пресою Трамп з'явився разом із президентом UFC Даною Вайтом, якому знову публічно запропонував обійняти посаду прессекретаря Білого дому. Вайт відмовився, пояснивши, що політика його не цікавить.

Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем09.11.26, 12:04 • 24883 перегляди

Після цього Трамп сам почав відповідати на запитання. Один із журналістів нагадав президенту, що протягом останніх 22 місяців він неодноразово встановлював путіну дедлайни для припинення війни проти України та вимагав зустрічі з Володимиром Зеленським, однак кремль ігнорував ці вимоги.

Трамп розкритикував журналіста замість відповіді про путіна

Він із нами воює?

– перепитав Трамп, після чого поцікавився, який телеканал представляє репортер.

Почувши назву MS NOW, президент США назвав його "фейковим каналом" із найгіршими рейтингами в історії. На початкове запитання про путіна він так і не відповів.

Під час брифінгу журналісти також порушили питання можливого імпічменту міністра оборони Піта Хегсета через військові операції без дозволу Конгресу.

Трамп захистив очільника Пентагону, заявивши, що той виграв війну у Венесуелі та "безумовно" переміг в Ірані. Після цього президент запитав, чому не порушували питання імпічменту щодо тих, хто брав участь у війні у В'єтнаміп

Раніше Трамп також припустив, що після завершення російсько-української війни Україна "матиме дещо інші обриси".

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Степан Гафтко

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