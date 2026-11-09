Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що після війни Україна отримає "іншу форму".
Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни Україна, імовірно, залишиться вільною і незалежною, але з "трохи іншою формою". Про це він сказав в інтерв'ю 60 Minutes на каналі CBS, пише УНН.
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"Я думаю, що ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і вони отримають трохи іншу форму України", - сказав Трамп у відповідь на запитання, чи очікує, що "все владнається, з вільною та незалежною Україною".
На запитання, чи глава кремля володимир путін "водить за носа", Трамп відповів: "О, я так не думаю".
Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп07.11.26, 06:30 • 23230 переглядiв