Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни Україна, імовірно, залишиться вільною і незалежною, але з "трохи іншою формою". Про це він сказав в інтерв'ю 60 Minutes на каналі CBS, пише УНН.

Деталі

"Я думаю, що ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і вони отримають трохи іншу форму України", - сказав Трамп у відповідь на запитання, чи очікує, що "все владнається, з вільною та незалежною Україною".

На запитання, чи глава кремля володимир путін "водить за носа", Трамп відповів: "О, я так не думаю".

Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп