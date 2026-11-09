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Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни

Київ • УНН

 • 5106 перегляди

Дональд Трамп заявив, що після війни Україна отримає "іншу форму".

Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни Україна, імовірно, залишиться вільною і незалежною, але з "трохи іншою формою". Про це він сказав в інтерв'ю 60 Minutes на каналі CBS, пише УНН.

Деталі

"Я думаю, що ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і вони отримають трохи іншу форму України", - сказав Трамп у відповідь на запитання, чи очікує, що "все владнається, з вільною та незалежною Україною".

На запитання, чи глава кремля володимир путін "водить за носа", Трамп відповів: "О, я так не думаю".

Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп07.11.26, 06:30 • 23230 переглядiв

Юлія Шрамко

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