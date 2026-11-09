Трамп допустил получение Украиной "иной формы" после войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания войны Украина, вероятно, останется свободной и независимой, но с "немного иной формой". Об этом он сказал в интервью 60 Minutes на канале CBS, пишет УНН.

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"Я думаю, что мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и они получат немного иную форму Украины", — сказал Трамп в ответ на вопрос, ожидает ли он, что "все уладится, со свободной и независимой Украиной".

На вопрос, "водит" ли глава кремля владимир путин "за нос", Трамп ответил: "О, я так не думаю".

Украина и Россия впервые готовы договариваться — Трамп