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Трамп допустил получение Украиной "иной формы" после войны

Киев • УНН

 • 3976 просмотра

Дональд Трамп заявил, что после войны Украина получит «иную форму».

Трамп допустил получение Украиной "иной формы" после войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания войны Украина, вероятно, останется свободной и независимой, но с "немного иной формой". Об этом он сказал в интервью 60 Minutes на канале CBS, пишет УНН.

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"Я думаю, что мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и они получат немного иную форму Украины", — сказал Трамп в ответ на вопрос, ожидает ли он, что "все уладится, со свободной и независимой Украиной".

На вопрос, "водит" ли глава кремля владимир путин "за нос", Трамп ответил: "О, я так не думаю".

Украина и Россия впервые готовы договариваться — Трамп07.11.26, 06:30 • 23221 просмотр

Юлия Шрамко

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