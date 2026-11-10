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The Washington Post

Зеленский рассчитывает на результативные переговоры в Абу-Даби - ожидает брифинга от переговорщиков

Киев • УНН

 • 4036 просмотра

В Абу-Даби начались трёхсторонние переговоры Украины, США и РФ. Зеленский ожидает брифинга об их ходе и наработке гарантий безопасности.

Зеленский рассчитывает на результативные переговоры в Абу-Даби - ожидает брифинга от переговорщиков

Украинская сторона в Абу-Даби, где начались трехсторонние переговоры Украины, США и рф, в эти дни прилагает усилия ради результативности переговоров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября в первом заявлении по поводу начала переговоров в социальных сетях, указав, что ожидает "сегодня подробный брифинг от нашей переговорной группы", пишет УНН.

Сейчас уже начался трехсторонний формат в Абу-Даби, была и встреча с европейцами. Стараемся, чтобы переговоры в эти дни были результативными. Украина и партнеры настроены содержательно работать ради деэскалационных шагов, выработки действенных гарантий безопасности и приближения реального мира. Нужно, чтобы и российская позиция была аналогичной

- отметил Зеленский.

Это заявление он сделал после переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Договорились с Алексом и далее координироваться", - отметил Президент.

Ожидаю сегодня подробный брифинг от нашей переговорной группы и партнеров о ходе разговора с россиянами. Спасибо каждому, кто помогает!

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

В Абу-Даби 10 ноября начались переговоры в трехстороннем формате Украина–США–россия. Глава переговорной делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров указал, что на повестке дня – ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира.

Украинская делегация 10 ноября начала работу в Абу-Даби ранее, встретившись с представителями Европы и НАТО, к которым должна была присоединиться американская сторона, сообщил участник делегации Украины, председатель СВР Украины Рустем Умеров.

Ключевые приоритеты Украины, сообщал Умеров, – прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги. И украинская делегация работает, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир.

россия считает, что главным направлением новых мирных переговоров по поводу войны рф против Украины, которые стартуют в Абу-Даби 10 ноября, будет попытка "выработать ключевые элементы новой послевоенной системы безопасности для Европы", указывал источник в российской делегации.

Юлия Шрамко

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