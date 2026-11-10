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Зеленський розраховує на результативні переговори в Абу-Дабі - очікує брифінгу від перемовників

Київ • УНН

 • 8862 перегляди

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та рф. Зеленський очікує брифінгу про їхній перебіг і напрацювання гарантій безпеки.

Зеленський розраховує на результативні переговори в Абу-Дабі - очікує брифінгу від перемовників

Українська сторона в Абу-Дабі, де розпочалися тристоронні переговори України, США та рф, старається задля результативності перемовин цими днями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський 10 листопада у першій заяві з приводу початку переговорів в соцмережах, вказавши, що очікує "сьогодні на детальний бриф від нашої переговорної групи", пише УНН.

Зараз вже почався тристоронній формат в Абу-Дабі, була і зустріч з європейцями. Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними. Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру. Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною

- зазначив Зеленський.

Таку заяву він зробив після переговорів із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Домовились з Алексом координуватись і надалі", - відзначив Президент.

Очікую сьогодні на детальний бриф від нашої переговорної групи та партнерів щодо ходу розмови з росіянами. Дякую кожному, хто допомагає!

- підкреслив Зеленський.

Доповнення

В Абу-Дабі 10 листопада розпочалися переговори у тристоронньому форматі Україна–США–росія. Очільник переговорної делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров вказав, що порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру.

Українська делегація 10 листопада розпочала роботу в Абу-Дабі раніше, зустрівшись з представниками Європи і НАТО, до яких мала долучитися американська сторона, повідомив учасник делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров.

Ключові пріоритети України, повідомляв Умєров, – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. І українська делегація працює, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир.

росія вважає, що головним напрямком нових мирних переговорів щодо війни рф проти України, які стартують в Абу-Дабі 10 листопада, буде спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи", вказувало джерело в російській делегації.

Юлія Шрамко

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