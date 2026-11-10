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Рубио встретится с Сибигой на фоне переговоров в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 11070 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Париже. Также он примет участие во встрече G7 по Украине.

Рубио встретится с Сибигой на фоне переговоров в Абу-Даби

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой 10 ноября на фоне начала трехсторонних переговоров о мире в Абу-Даби. Об этом свидетельствует расписание Рубио, опубликованное Государственным департаментом США, пишет УНН.

Детали

Рубио находится во Франции 8–10 ноября.

Согласно его расписанию, встреча с главой МИД Украины запланирована в Париже на 8:30 по местному времени (9:30 по Киеву).

Затем Рубио примет участие во встречах глав дипломатических ведомств стран G7.

А позднее — в 12:15 по местному времени (13:15 по Киеву) — в рабочем обеде на встрече министров иностранных дел G7, посвященном поддержке Украины.

Встречи проходят на фоне отдельных переговоров США, Украины и россии в Абу-Даби.

Стало известно, во сколько начнутся трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби10.11.26, 07:36 • 14227 просмотров

Сибига, по данным МИД Украины, 9–10 ноября находится в Париже для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств государств "Группы семи" по приглашению министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

Глава МИД примет участие в сессии министров "Группы семи" по поддержке Украины и проведет ряд двусторонних переговоров.

Сибига проинформирует союзников о ситуации на поле боя, последствиях российских ударов, первоочередных потребностях обороноспособности и устойчивости Украины накануне зимы.  

Министр также скоординирует позиции с государствами "Группы семи" в контексте мирных усилий. 

"В центре внимания встречи будут шаги по деэскалации и приближению мира, усиление защиты украинского неба, давление на агрессора, глобальная продовольственная безопасность и свобода судоходства в Черном море", — указали в МИД.

В Париже запланированы отдельные двусторонние переговоры Андрея Сибиги с госсекретарем США Марко Рубио, главой дипломатии ЕС Каей Каллас, главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Великобритании Эдом Милибэндом, Италии Антонио Таяни, Германии Йоганном Вадефулем и другими министрами.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
Марко Рубио
Абу-Даби
Париж
Франция
Соединённые Штаты
Украина