Рубіо зустрінеться із Сибігою на тлі переговорів у Абу-Дабі

Держсекретар США Марок Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою 10 листопада на тлі початку тристоронніх переговорів про мир в Абу-Дабі. Про це свідчить розклад Рубіо, оприлюднений Держдепартаментом США, пише УНН.

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Рубіо перебуває у Франції 8-10 листопада.

Згідно з його розкладом, зустріч із головою МЗС України заплановано у Парижі на 8:30 за місцевим часом (9:30 за Києвом).

Потім Рубіо візьме участь у зустрічах голів дипломатії країн G7.

А згодом - о 12:15 за місцевим часом (13:15 за Києвом) - у робочому обіді на зустрічі міністрів закордонних справ G7, присвяченому підтримці України.

Зустрічі відбуваються на тлі окремих переговорів США, України та росії в Абу-Дабі.

Стало відомо, о котрій годині розпочнуться тристоронні переговори України, США та росії в Абу-Дабі

Сибіга, за даними МЗС України, 9-10 листопада перебуває у Парижі для участі у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав "Групи семи" на запрошення міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

Глава МЗС візьме участь у сесії міністрів "Групи семи" щодо підтримки України та проведе низку двосторонніх переговорів.

Сибіга поінформує союзників про ситуацію на полі бою, наслідки російських ударів, першочергові потреби обороноздатності та стійкості України напередодні зими.

Міністр також скоординує позиції з державами "Групи семи" у контексті мирних зусиль.

"У фокусі зустрічі будуть кроки до деескалації та наближення миру, посилення захисту українського неба, тиск на агресора, глобальна продовольча безпека та свобода мореплавства у Чорному морі", - вказали у МЗС.

У Парижі заплановані окремі двосторонні переговори Андрія Сибіги з державним секретарем США Марко Рубіо, главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, главами МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, Великої Британії Едом Мілібендом, Італії Антоніо Таяні, Німеччини Йоганном Вадефулем, іншими міністрами.