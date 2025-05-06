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Экс-глава ТЦК может потерять 5,5 млн грн активов, которые мониторингом образа жизни обнаружили необоснованными

Киев • УНН

 • 2816 просмотра

У семьи бывшего руководителя Запорожского ТЦК обнаружили необоснованные активы на 5,5 млн грн. Прокуроры САП подали иск в суд для взыскания этих активов в доход государства.

Экс-глава ТЦК может потерять 5,5 млн грн активов, которые мониторингом образа жизни обнаружили необоснованными

Десятки тысяч долларов Запорожского ТЦК, дом с земельным участком и два автомобиля у семьи экс-руководителя областного ТЦК, во время мониторинга образа жизни обнаружили необоснованными специалисты НАПК, ГБР и САП.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службы соответствующих ведомств.

Детали

В ходе проверки бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, выявлены признаки приобретения необоснованных активов на сумму 5,5 млн грн.

Прокурором предъявлен иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), которыми пользуется семья бывшего руководителя Запорожского ТЦК.

Речь идет о:

  • дом с земельным участком;
    • два автомобиля, зарегистрированные на жену чиновника;
      • квартира, зарегистрированная на дочь чиновника;

        Также речь идет о 20 тыс. долларов США, которые он приобрел вместе с женой.

        НАПК проанализировало доходы и расходы семьи чиновника и установило невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.

        В заключении в частности указано, что указанное имущество приобретено за наличные. Но вместе с тем, законные доходы тратились семьей преимущественно безналично.

        Прокуроры САП заявили иск в Высший антикоррупционный суд. О результатах рассмотрения гражданского дела будет сообщено дополнительно.

        Напомним

        В 2024 году в Офис Омбудсмена поступило 1560 обращений о нарушениях прав со стороны ТЦК. Лубинец считает, что ситуация ухудшается.

        Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 млрд грн российских активов в госбюджет. Также созданы реестры для документирования военных преступлений, защиты депортированных детей и учета убытков.

        В Николаевской области будут судить мужчину, который за 4500 долларов обещал "отмазать" от ТЦК05.05.25, 02:32 • 4378 просмотров

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

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