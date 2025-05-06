Экс-глава ТЦК может потерять 5,5 млн грн активов, которые мониторингом образа жизни обнаружили необоснованными
Киев • УНН
У семьи бывшего руководителя Запорожского ТЦК обнаружили необоснованные активы на 5,5 млн грн. Прокуроры САП подали иск в суд для взыскания этих активов в доход государства.
Десятки тысяч долларов Запорожского ТЦК, дом с земельным участком и два автомобиля у семьи экс-руководителя областного ТЦК, во время мониторинга образа жизни обнаружили необоснованными специалисты НАПК, ГБР и САП.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службы соответствующих ведомств.
Детали
В ходе проверки бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, выявлены признаки приобретения необоснованных активов на сумму 5,5 млн грн.
Прокурором предъявлен иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), которыми пользуется семья бывшего руководителя Запорожского ТЦК.
Речь идет о:
- дом с земельным участком;
- два автомобиля, зарегистрированные на жену чиновника;
- квартира, зарегистрированная на дочь чиновника;
Также речь идет о 20 тыс. долларов США, которые он приобрел вместе с женой.
НАПК проанализировало доходы и расходы семьи чиновника и установило невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.
В заключении в частности указано, что указанное имущество приобретено за наличные. Но вместе с тем, законные доходы тратились семьей преимущественно безналично.
Прокуроры САП заявили иск в Высший антикоррупционный суд. О результатах рассмотрения гражданского дела будет сообщено дополнительно.
Напомним
В 2024 году в Офис Омбудсмена поступило 1560 обращений о нарушениях прав со стороны ТЦК. Лубинец считает, что ситуация ухудшается.
Минюст Украины сообщил о взыскании 2,5 млрд грн российских активов в госбюджет. Также созданы реестры для документирования военных преступлений, защиты депортированных детей и учета убытков.
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