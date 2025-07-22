Готовили теракты против украинских военных и правоохранителей: разоблачены еще 7 агентов рф
Киев • УНН
Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов, задержав семерых агентов фсб, которые готовили убийства украинских военных и правоохранителей с помощью самодельных взрывных устройств. Среди задержанных есть трое несовершеннолетних, которых вербовали через Telegram-каналы для "легких заработков".
Служба безопасности предотвратила новую серию терактов в Украине. В результате упреждающих действий задержаны семеро агентов фсб, которые готовили убийства украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Исполнители заказов РФ были завербованы оккупантами через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков". Среди фигурантов – трое несовершеннолетних
Так, например, в Днепре контрразведка СБУ разоблачила двух 14-летних одноклассников из Каменского, которые пытались подорвать экипаж патрульного наряда Национальной полиции.
По заданию российского спецслужбиста юноши прибыли в областной центр, где забрали из схрона СВУ и заложили его под припаркованный автомобиль правоохранителей.
Сотрудники СБУ разоблачили фигурантов и задержали их, когда несовершеннолетние собирались дистанционно активировать взрывчатку.
В Кривом Роге задержаны еще троих российских агентов. Один из них - 30-летний наркозависимый, который ранее совершал кражи, а после вербовки изготовил СВУ и заложил его в тайник на территории города
Двое других – 18-летние местные жители по заказу РФ достали из этого схрона взрывчатку и установили ее среди гаражей, чтобы подорвать украинского воина.
На Полтавщине разоблачена 14-летняя школьница, которая по инструкции оккупантов изготовила СВУ. Затем девушка спрятала его в квартире, куда ее направил куратор.
После этого российские спецслужбисты планировали "заманить" на место запланированного теракта украинского военного, чтобы ликвидировать его.
В Черниговской области контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт. Это произошло благодаря 17-летнему подростку, который заблаговременно обратился в чат-бот Службы безопасности "Сожги ФСБшника" и сообщил о намерениях оккупантов завербовать его для подрыва СВУ.
На Хмельнитчине разоблачили 25-летнего наркозависимого из города Васильков Киевской области, который по заказу ФСБ прибыл в Каменец-Подольский для совершения теракта. Злоумышленника задержали "на горячем", когда он поместил взрывчатку под колесо автомобиля военного ВСУ возле многоквартирного дома.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Двое киевлян поджигали дома семей военных по заказу спецслужб РФ: подробности от Нацполиции22.07.25, 04:01 • 48220 просмотров