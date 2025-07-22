Готовили теракты против украинских военных и правоохранителей: разоблачены еще 7 агентов рф

Служба безопасности предотвратила новую серию терактов в Украине. В результате упреждающих действий задержаны семеро агентов фсб, которые готовили убийства украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Исполнители заказов РФ были завербованы оккупантами через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков". Среди фигурантов – трое несовершеннолетних - говорится в сообщении.

Так, например, в Днепре контрразведка СБУ разоблачила двух 14-летних одноклассников из Каменского, которые пытались подорвать экипаж патрульного наряда Национальной полиции.

По заданию российского спецслужбиста юноши прибыли в областной центр, где забрали из схрона СВУ и заложили его под припаркованный автомобиль правоохранителей.

Сотрудники СБУ разоблачили фигурантов и задержали их, когда несовершеннолетние собирались дистанционно активировать взрывчатку.

В Кривом Роге задержаны еще троих российских агентов. Один из них - 30-летний наркозависимый, который ранее совершал кражи, а после вербовки изготовил СВУ и заложил его в тайник на территории города - добавили правоохранители.

Двое других – 18-летние местные жители по заказу РФ достали из этого схрона взрывчатку и установили ее среди гаражей, чтобы подорвать украинского воина.

На Полтавщине разоблачена 14-летняя школьница, которая по инструкции оккупантов изготовила СВУ. Затем девушка спрятала его в квартире, куда ее направил куратор.

После этого российские спецслужбисты планировали "заманить" на место запланированного теракта украинского военного, чтобы ликвидировать его.

В Черниговской области контрразведка СБУ предотвратила еще один теракт. Это произошло благодаря 17-летнему подростку, который заблаговременно обратился в чат-бот Службы безопасности "Сожги ФСБшника" и сообщил о намерениях оккупантов завербовать его для подрыва СВУ.

На Хмельнитчине разоблачили 25-летнего наркозависимого из города Васильков Киевской области, который по заказу ФСБ прибыл в Каменец-Подольский для совершения теракта. Злоумышленника задержали "на горячем", когда он поместил взрывчатку под колесо автомобиля военного ВСУ возле многоквартирного дома.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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