Двое киевлян поджигали дома семей военных по заказу спецслужб РФ: подробности от Нацполиции

Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые по заказу спецслужб РФ совершили поджоги домов семей военнослужащих в нескольких регионах Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Детали

Отмечается, что сотрудники Департамента уголовного розыска получили оперативную информацию о двух лицах, которые наладили сотрудничество со спецслужбами РФ. За денежное вознаграждение злоумышленники должны были совершать поджоги домов, где проживали родные военных.

Исполнителями вражеских заказов оказались два киевлянина, 23-х и 33-х лет. Инструкции по диверсиям мужчинам поступали через мобильные приложения - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, поджигатели успели совершить преступление в столице, на Черниговщине, Кировоградщине и добрались до Полтавщины.

В Миргородском районе заговорщики, по указанию российского куратора, утром подложили под заказанные дома автомобильные шины и облили их коктейлем Молотова. К счастью, обошлось без пострадавших - рассказали правоохранители.

Оперативники уголовного розыска Нацполиции и полиции Полтавской области задержали сообщников. Во время обыска в автомобиле, на котором передвигались мужчины, были обнаружены вещественные доказательства их преступной деятельности, а в мобильных телефонах – переписка с агентом РФ.

Следователи объявили задержанным о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет - резюмировали в Нацполиции.

Напомним

На прошлой неделе правоохранители задержали агента спецслужб РФ, который пытался взорвать многоэтажку в Ровно. 27-летний львовянин установил самодельное взрывное устройство в арендованной квартире, планируя зафиксировать подрыв на камеру.

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